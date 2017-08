Masser af aktiviteter til Aalborg i Rødt

AALBORG: Efter en hæsblæsende periode med massive mængder af aktiviteter her gennem august er Aalborg klar til at tage mod et af årstidens faste holdepunkter - nemlig Aalborg i Rødt.

Festugen tager sit afsæt onsdag 30. august, hvor de mange City-butikker, der er med i festugen, står klar til at tage imod med massive mængder af store og små events gennem de fire aktive og røde dage under sensommerhimmelen.

Onsdagen byder på en kickstart af det fornyede modeshow, der er flyttet fra Jomfru Ane Gade til Toldbod Plads, hvor det vil udfolde sig med fornyet energi i de nye rammer.

- Vi har set frem til Aalborg i Rødt hele sommeren og glæder os til at byde kunderne inden for de sidste dage af august måned og de første dage af september, siger Aalborg Citys direktør, Flemming Thingbak.

Efter modekickstarten onsdag aften er Toldbod Plads i nattens løb omdannet til en veritabel international markedsplads med lækkerier fra hele Europa, og sådan vil den tage sig ud resten af festugen.

Torsdag byder desuden på to store nyskabelser.

Kl. 12 er Gabels Torv omdannet til et kæmpe loungeområde, og her inviterer byens restauranter til City Food, hvor man kan shoppe rundt efter lækkerier frem til kl. 17.

Og fra kl. 18 er C.W. Obels Plads omdannet til et jazzmekka, hvor der vil være live jazz frem til kl. 22.

Også i år skabes der et stort loungeområde på Gabels Torv - og torsdag inviteres alle sultne til at shoppe rundt i City Food fra 12-17.

Parløb med restauratører

- Denne satsning sker i tæt parløb med restauratørerne i området, og vi har valgt at lade torsdagsjazzen fortsætte, så der hver torsdag i september vil være livejazz på C.W. Obels Plads. Men premieren står altså 31, august, siger Flemming Thingbak.

Fredagen sættes der yderligere turbo på, for her byder Cityforeningens butikker nemlig til day&night - akkurat som Aalborg City altid gør første fredag i september.

- Og vanen tro har vi åbent fra 10 til 22, siger citydirektør Flemming Thingbak, der gerne indrømmer, at han er blevet forvænt med magsvejr til day&night.

- Det bliver der også på fredag 1. september - i hvert fald hvis vi får lov til at bestemme, siger Flemming Thingbak, der dog beskedent tilføjer, at det også er o.k. med overskyet vejr - blot skyerne holder tæt.

Når sidste Dankort er kørt igennem på en sikkert overophedet shoppingdag, brydes traditionerne en smule.

Normalt kaldes der til samling på Gammeltorv kl. 22, hvor musikken er klar til at lade festen fortsætte til ud på de små timer, men den del skubbes en anelse i år.

Det danske herrelandshold møder nemlig Polen i en kvalifikationskamp til VM - og det skal day&night-kunderne naturligvis ikke snydes for.

- Derfor har vi bestilt en storskærm, som sættes op på Gammeltorv. Her kan man følge kampen fra 20.45. Vi forventer, at den er slut ved 22.30-tiden, og så går Hardinger Band Shu-Bi-Dua forever på scenen og understøtter den gode stemning, siger Flemming Thingbak, som naturligvis håber, at Danmark sætter det ellers ret stærke polske hold på plads.

- En sejr vil helt sikkert forøge festen - så der skal nok blive festlig samsang med den røde tråd, stærk tobak og alle de andre, der bare sidder på nethinden, når de gamle musikere slår tonen an, siger Flemming Thingbak.