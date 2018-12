Masser af frivillige vil hjælpe til juleaften - men hjælpen savnes resten af året

AALBORG: Duften af and og flæskesteg spreder sig rundt blandt gæsterne på Café Parasollen i Aalborg. På det alkoholfri spise- og værested forsøger man at give en varm og god oplevelse af en juleaften til brugerne.

Her 24. december er det stedets faste stab af frivillige, der er i sving med madlavning i køkkenet og servering til de udsatte. Men der kunne ellers sagtens have været hevet masser af nye kræfter ind, fortæller den daglige leder af stedet, Søren Jensen.

- Der er rigtigt mange, der henvender sig for at spørge, om de kan være frivillige 24. december. Men vi kan ikke bruge nye frivillige juleaften, for der er simpelthen for travlt til, at vi kan have nye med. Det er en fin tanke, at folk har lyst til at hjælpe, men det kræver lidt erfaring at hjælpe på denne dag.

Et andet aspekt er desuden, at juleaften ofte sætter stærke følelser i gang hos de udsatte - også det kræver en særlig ballast hos de frivillige at rumme.

Samme oplevelse andre steder

Billedet fra Café Parasollen kan genkendes andre steder, hvor der er brug for frivillige kræfter.

- Det er ikke svært at få frivillige til at hjælpe juleaften. Vi får henvendelser fra flere, end vi skal bruge. Nok cirka dobbelt så mange, fortæller Lene Laursen, der er afdelingsleder for børne- og familiearbejdet ved Kirkens Korshær i Aalborg.

- Nogle af de frivillige er et sted i deres liv, hvor de måske står i en ny livssituation. Det kan være, at de er blevet skilt og derfor ikke har børnene juleaften - og så vil de gøre noget for andre. Jeg tror, at det giver folk en dejlig oplevelse at gøre noget godt for andre mennesker på sådan en juleaften.

Et broget billede

Det er mange forskellige steder i samfundet, hvor der juleaften er brug for frivillig hjælp, og det gør det svært at få et præcist overblik over omfanget.

Et bud kan man dog få hos De Frivilliges Hus i Aalborg, der er ”stedet, der samler alle tråde i det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune”. Herfra siger frivilligformidler Knud Pejstrup:

- Ved de mest kendte arrangementer juleaften - eksempelvis dem Aalborg Kommune laver sammen med Frelsens Hær og Kirkens Korshær - er der hurtigt fyldt op med frivillige. Nogle gange allerede i november, siger han.

- Generelt er det ikke svært at få frivillige juleaften, men der kan altid bruges lidt flere hjælpere på aktivitetscentre og på plejehjem. Ofte er folk ikke klar over, at der også er brug for frivillig hjælp dér.

- Generelt synes jeg, at folk er positive, og der er mange, der gerne vil være frivillige. Men der er også hele tiden et behov for at få flere til at hjælpe.

Svært at få hjælp resten af året

Man kunne måske sagtens forestille sig, at de mange fremstrakte julehænder kunne konverteres til hjælp resten af året. Men på Café Parasollen har det vist sig at være svært i praksis.

- Når vi fortæller folk, at vi har 364 andre dage på året, hvor vi har brug for nye hjælpere, så er det ofte knap så interessant for dem. For mig virker det lidt som om, at folk har mere travlt med at redde deres egen jul, når de henvender sig - måske fordi at deres børn sidder og holder jul sammen med deres tidligere partner, siger lederen Søren Jensen.

- Det lyder næsten som om, at du er frustreret. Er du det?

- Frustration er nok i virkeligheden et meget præcist ord for det, jeg føler. Vi har generelt brug for frivillige - så rent faktisk mangler vi dem. Men det kan ikke nytte noget, der kommer nye ind på dage som juleaften, hvor der bliver rygende travlt.

Det er i øvrigt ikke kun, når det gælder frivillig hjælp, at julemåneden er i særklasse - også donationerne hænger lidt løsere.

- Julen gør noget ved folks lyst til at bidrage, for generelt er det sådan, at vi får mange ting ind i løbet af december. Eksempelvis har vi været nødt til at sige nej til tøj, fordi vi ikke kan have mere i vores kælder. Den er helt fyldt op lige nu, siger Søren Jensen og fortsætter:

- Og samtidig ved vi, at vi kommer til at mangle tøj igen om tre måneder. Det er virkelig rart, at folk er velmenende og har lyst til at hjælpe os, men jeg kunne godt tænke mig, at det var delt mere ud over året.

Samme opfattelse har Knud Pejstrup fra De Frivilliges Hus.

- Det virker som om, at der er mange, der måske har dårlig samvittighed i forhold til, at de ikke gør noget for at hjælpe normalt - og det forsøger de så at reparere på op til jul. Men det kunne være dejligt, hvis folk også gjorde noget resten af året, siger han.