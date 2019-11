Masser af politi og udrykning ved Aalborg Universitet: Rolig nu, det er bare en øvelse

AALBORG:Blå blink og mænd i uniformer. Torsdag aften - og igen den 5. december skal man ikke være bekymret, hvis man ser ekstra meget politi og udrykningskøretøjer i området omkring Fibigerstræde i Aalborg Øst.

Det oplyser den ansvarlige vicepolitiinspektør, Niels Kronborg i en pressemeddelelse.

- Vi afholder jævnligt disse øvelser, så vi er godt klædt på, hvis det en dag pludselig bliver alvor. Derfor håber vi på borgernes forståelse for, at vores betjente og køretøjer ’fylder lidt’ i Aalborg Øst de to dage, siger vicepolitiinspektøren, der tilføjer, at der kan blive brugt løst krudt i forbindelse med afviklingen af øvelsen.

- Så man skal altså heller ikke blive alarmeret, hvis man hører skud i området; det er kun løst krudt, vi benytter, fastslår Niels Kronborg.

Øvelsen kan få en vis indflydelse på trafikken i nærområdet. I hvert fald vil man kunne se adskillige køretøjer og uniformeret personale i indsats.

- Vi vil bestræbe os på ikke at forstyrre borgerne mere end absolut nødvendigt, men med så mange mennesker indsat i en øvelse, så vil det komme til at påvirke lidt. Vi beklager de gener, der kan komme, siger Niels Kronborg.

Han opfordrer til, at man følger myndighedernes anvisninger på stedet.

Af hensynet til øvelsesdeltagernes udbytte af øvelsen, så vil Niels Kronborg dog ikke gå i detaljer med øvelsens konkrete indhold.

- Detaljer holder vi hemmelige – så kollegerne kan lære mest muligt. Vi skal jo være så godt rustet som muligt, hvis der skulle opstår en virkelig situation, hvor alle beredskabernes kompetencer er i spil, forklarer vicepolitiinspektøren.

Øvelsen forventes at starte kl. 19, og den slutter omkring kl. 21.30. Det gælder begge dage.