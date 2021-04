Massiv udrykning: Mand ville svømme over fjord

AALBORG:En 51-årig mand, der tilsyneladende ville forsøge at svømme over Limfjorden, var torsdag ved 12.40-tiden årsag til en massiv udrykning af både politi, beredskab og redningshelikopter.

- Vi fik alarmen som en drukneulykke via 112. En borger havde fra Nørresundbysiden set en person drive afsted i Limfjorden, Og det var jo bekymrende, og den blev håndteret som en drukneulykke, så vi fik sendt flere patruljer, helikopter i luften, beredskabsfolk, dykkere og en redningsbåd i vandet, fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Samtidig fik politiet igen kontakt med anmelderen, og han stod lige omkring Limfjordsbroen.

- Efter hans forklaringer fandt vi ud af, at vi faktisk kunne se personen i vandet via vore overvågningskameraer på broen. Der kunne vi se, at personen svømmede og at han holdt hovedet over vandet, fortæller vagtchefen.

Der var kraftig blæst med bølger på vandet og kraftig strøm i fjorden, så manden i fjorden drev over mod Aalborgsiden.

- Så vi fik diregeret redningsbåden og helikopteren derover. og omkring klokken 12.50 blev manden så samlet op af redningsbåden cirka ud for havnebadet. Han var i live, men noget forkommen. Han fik nogle varmetæpper sig og blev hentet af en ambulance og kørt på Aalborg Universitetshospital, fortæller vagtchefen.

- Manden havde et armbånd på sig, som om han havde været indlagt på psykiatrisk sygehus, så vi fik sammen med sygehusets oplysninger ham identificeret. Han var psykisk uligevægtig og talte om, at der var andre i vandet, så vi fortsatte eftersøgningen en tyve minutters tid. Men der var ikke andre i vandet, så eftersøgningen blev indstillet, forklarer Karsten Højrup Kristensen.

Den 51-årige mand er torsdag eftermiddag i behandling, og så forventer politiet at skulle have en samtale med manden, når han bliver klar til det.

- Han vil nok gerne indlægges på psykiatrisk sygehus igen, når han er færdig på skadestuen, formoder vagtchefen.

Ingen så manden hoppe i vandet. Han blev først opdaget, da han altså drev rundt ude i Limfjorden og forårsagede den massive udrykning.

Foto: Henrik Louis

Han oplyser, at politiet lige nu er ved at finde hoved og hale i, hvorfor manden har forsøgt at svømme over fjorden.

