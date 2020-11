50 smittede: Massivt coronaudbrud på skole i Aalborg

Et massivt smitteudbrud har ramt Sønderbroskolen i Aalborg.

I alt er 49 siden 12. oktober konstateret smittet med coronavirus fordelt på lærere og elever. En enkelt elev blev smittet i august, inden sommerferien sluttede.

Smittetilfældene har været konstateret på årgangene 0., 1., 5., 6., 7. 8. og 9. Og især en årgang har været hårdt ramt, fortæller skoleleder Steffen Hessellund.

- Der har været 36 tilfælde på 8. årgang. Hovedparten af de elever går i idrætsklassen, hvor de også har været sammen i sportslige sammenhænge uden for skoletiden, fortæller han.

En målrettet indsats og dialog med myndighederne satte i gang for at bremse yderligere udbrud, og en måned senere viser resultaterne sig.

Skolen har holdt åben

Når et stort corona-udbrud spreder sig på skoler, er der helt bestemte instanser, der sættes i gang. Det gjaldt også på Sønderbroskolen, da smitten eskalerede.

- Hver gang der er et udbrud, går vi i tæt dialog med skoleforvaltningen, som er dem, der beslutter, hvad der skal ske, og deres beslutninger sker i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Så hvis en klasse skal sendes hjem, så ligger beslutningen der.

Og klasser er der blevet sendt mange hjem af, og undervisningen er fortsat hybrid med nogle online og andre fysisk til stede, men skolen har ikke været lukket helt ned. Det har nogle medarbejdere undret sig over, fortæller han.

- Der er sindssygt mange følelser på spil i det her, og jeg ved godt, at jeg har haft personale, der ikke har kunnet forstå, hvorfor man ikke har lukket Sønderbroskolen, men det er ikke vores følelser, der skal afgøre det. Det er myndighederne, og de har været konsulteret hele vejen igennem, konstaterer han.

Smitteopsporingen, som vi kender den, starter direkte med den smittede kilde, hvorefter klassekammerater, forældre og personale informeres.

- Børnene kan sendes hjem på to måder, fortæller Steffen Hessellund og fortsætter:

- De kan sendes hjem til en screeningstest, hvis eksempelvis et barn har haft idræt, hvor der kunne være smittefare, og de skal have en negativ test, så må de komme tilbage. Hvis to børn har været meget tæt på hinanden, eller en voksen har trøstet et barn og haft fysisk berøring, er det en nærkontakt.

Både børn og voksne, der har været i nærkontakt, testes på dag fire og seks, og viser testen negativ på dag fire, må de komme tilbage. Hos børn under 12 år kan forældrene bestemme, om de vil lade deres børn teste. Hvis ikke skal de blive hjemme i syv dage.

- Hver klasse har deres eget toilet, de vasker hænder, når de kommer til skolen og har haft pause. De har særskilte adgangsveje, de skal benytte, forældrene kommer som udgangspunkt ikke på skolen, og vi spritter af, fortæller han.

Sønderbroskolen i dag

Og efter hårdt arbejde står skolen en måned senere med alle elever tilbage på skolen testet negative. Kun enkelt personale er hjemme efter at være testet positive.

- Vi har en lærer, som er testet negativ igen, men som har nogle senfølger, fortæller Steffen Hessellund.

Han vil nødigt sige, de har knækket kurven.

- Så ville vi nok tjene penge på det, siger han og fortsætter:

- Men skolen har fået inddæmmet det, der var.