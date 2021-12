Massivt pres på testcentre - det er adgangsbillet til jul

NORDJYLLAND:Presset for at blive testet for coronavirus før juleaften er massivt i disse timer. Overalt i Nordjylland strømmer folk ikke mindst mod de nu 39 hurtigteststeder, som Falck har åbnet siden 29. oktober og nu driver i Region Nordjylland.

Et negativt svar på sådan en test er for mange adgangsbilletten til en jul i familiens skød.

I centrum af Aalborg snoede køen sig torsdag eftermiddag langt ned ad gaden ved testcentret på Gammeltorv. I alt er der i øjeblikket syv muligheder for at få en kviktest i Aalborg, og mange steder i Nordjylland er billedet det samme.

Mens de stod i kø for at få foretaget en hurtigtest, kunne folk studere en reklame for køb af hjemmetestsæt. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

- Det er en stor testdag, og derfor er der også mere kø, end vi ønsker, der skal være. Vores ambition er, at køerne skal være så korte som muligt, og det gør vi virkelig alt for. Men efterspørgslen er stor lige nu. Det er også i poderegi højtid i forhold til, hvor mange der kommer ind og bliver testet. Sådan er det, fastslår Dennis Abildgaard, der er ansvarlig for Falcks testindsats i Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Fra onsdag til torsdag blev der i Nordjylland foretaget 26.600 antigentests, som er et andet ord for hurtigtests. Falck har siden 29. oktober været på jagt efter personale til at pode, og i øjeblikket er der ansat ca. 1000 i Nordjylland til det.

Alt taler for, at både antallet af podere og testcentre kommer til at vokse i den kommende tid.

- Vi arbejder på højtryk for at imødekomme efterspørgslen, som har været stigende gennem hele december. Vi arbejder i tre spor. Først og fremmest er vi i gang med at ansætte og uddanne flere podere. Dernæst er vi ved at se på, om vi kan udvide kapaciteten på de eksisterende testcentre. Det har vi gjort en del steder. Og så åbner vi selvfølgelig flere centre hele tiden, oplyser Dennis Abildgaard.

Han understreger, at Falcks fokus hele tiden er på at opskalere kapaciteten i takt med, at smitten udvikler sig.

- Men samtidig skal dem, der kommer ind til os, også have en god oplevelse. Derfor skal der være kvalitet i det, vi laver, og det har vi godt styr på.