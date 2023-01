Massivt politiopbud på Vesterbro - en såret af to skud

AALBORG:En person er blevet såret ved en skudepisode i det centrale Aalborg søndag ved 13-tiden.

Det bekræfter vagtchef politikommissær Thomas Ottesen, Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Den sårede mand er ifølge vagtchefen blevet ramt af to skud, og han er blevet behandlet på Aalborg Universitetshospital.

- Hans tilstand er for nuværende ukendt, oplyser vagtchefen.

Skuddene, der sårede manden, er blevet hørt af mindst én gæst på Hotel Phønix lige ved gerningsstedet. Vedkommende ønsker ikke at optræde med navn.

Der er - efter politiets foreløbige oplysninger - tale om skudafgivelse fra en bil til en anden

- Vi er i øjeblikket massivt til stede med adskillige patruljer i hele Aalborg og på Vesterbro i særdeleshed. Vi har i øjeblikket afspærret området omkring gerningsstedet på Vesterbro, og det beder vi om borgernes forståelse for, siger Thomas Ottesen.

Tæt ved Budolfi Apotek

Politiet skal efterforske omstændighederne omkring skudafgivelsen massivt. Heri indgår adskillige politipatruljer.

- Hele hændelsesforløbet før, under og efter skudepisoden skal afdækkes grundigt, og det kræver undersøgelser på stedet af store politistyrker, ligesom der vil være politiet i området, der foretager forskellige forhøringer og andre typer af undersøgelser, for eksempel indhentelse af overvågningsmateriale eller andre informationer af betydning for sagens opklaring, forklarer politikommissæren.

- Derfor kan vi heller ikke kommentere eller oplyse nærmere om mulige gerningspersoner eller om den sårede mand og deres relationer. Det er blandt andet dét, som vores efterforskningsskridt i sagen skal afdække, understreger Thomas Ottesen.

- Men det er alvorligt med skyderi i det offentlige rum. Og vi efterforsker massivt at for pågribe mistænkte. Også af den grund alene er vi massivt til stede – for at skabe tryghed for byens borgere. Alle skal vide, at vi tager massivt hånd om den her sag: Skyderi på gaden er helt uacceptabelt, slår politikommissæren fast.

Aktionen har koncentreret sig omkring Budolfi Apotek.

Herfra er en betjent kommet ud af apoteket med en blå kasse, som blev vist til politiets indsatsleder på stedet, lyder det fra Nordjyskes udsendte. På apoteket er adskillige personer tilstede, som afhøres af politiet.

Et massivt politiopbud på Vesterbro efter en skudepisode. Foto: Henrik Bo

Ifølge Nordjyskes oplysninger var betjentene iklædt skudsikre vestre, og folk blev vist væk fra området.

Der er i forbindelse med skudepisoden tilkaldt politipatruljer fra både Frederikshavn og Hobro.

Afspærringen af Vesterbro skaber kaos i trafikken igennem Aalborg, og der har været kæmpekø gennem Urbansgade.

Politikommissæren opfordrer til, at man straks ringer til politiet på 114, hvis man har man oplysninger, der kan hjælpe politiet.

Forfølger en række spor

Ud over de massive efterforskningsskridt i selve sagen så har politiet iværksat en såkaldt tryghedsskabende patruljevirksomhed.

Sådan lyder det fra politikommissær Thomas Ottesen, der fra politiets kommandocentrale koordinerer den massive politiindsats, der både efterforskningsmæssigt og operativt i øjeblikket pågår.

Han fortæller i en pressemeddelelse, at politiets undersøgelser af de nærmere omstændigheder skal tilvejebringe et anholdelsesgrundlag af mistænkte personer.

- Det er stort arbejde, der ligger foran os, og det skal foretages særdeles grundigt. Derfor kan vi ikke udtale os om mistænkte personer i øjeblikket, men jeg kan oplyse, at vi allerede nu forfølger en række spor.

Politiets undersøgelser i det centrale Aalborg på og omkring gerningsstedet pågår fortsat, og det kommer de til at gøre i rum tid endnu.

- Skyderi midt på en central gade, hvor byens borgere skal kunne bevæge sig trygt, er helt uacceptabelt; derfor vil jeg også gerne understrege, at er man som borger blevet utryg som følge af dagens alvorlige skudepisode, er man velkommen til at kontakte os på 114 eller rette henvendelse til vores patruljer på gaden. Vi er her for at hjælpe alle, tilføjer politikommissæren.

Skudepisode på Vesterbro i Aalborg