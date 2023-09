Massivt politiopbud ved moske i Aalborg

Politiet har fredag eftermiddag været massivt til stede i området omkring moskéen på Hjulmagervej i Aalborg.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Morten Axelsen fortæller, at der tale om en lovligt anmeldt demonstration.

- Jeg kan bekræfte, at vi har været til stede i forbindelse med en anmeldt demonstration. Selve indholdet af det, vil jeg ikke komme ind på, siger han og henviser til, at arrangørerne er dem, der kan fortælle, hvad formålet er.

Ifølge TV2 Nord er det personer fra den islamkritiske forening Danske Patrioter, der har anmeldt demonstrationen.

De skriver også, at der ikke er blevet brændt en koran af, men at den i stedet har hængt og svinget i en snor.

Foto: Henrik Bo

Billeder fra stedet viser imidlertid, at noget er blevet brændt af - det er dog uvist, hvorvidt der er tale om en koran eller en anden genstand.

Politiets opgave har været at sikre, at demonstrationen kunne gennemføres og afhjælpe trafikale problemer.

- Vi har været til stede for at sikre, at det er sket i ro og sikkerhed for alle, siger vagtchefen.