Massør afviser anklager om voldtægtsforsøg

AALBORG: Fire grove voldtægtsforsøg, en række blufærdighedskrænkelser af massagekunder og hemmelige videooptagelser af unge piger på et kollegium.

Det er de tre temaer i en usædvanlig sag mod en 50-årig syrisk mand, der begyndte torsdag ved Retten i Aalborg.

Sagens hovedforhold er fire grove voldtægtsforsøg på åben gade, der skulle være sket mellem 29. januar og 11. februar sidste år. Her blev fire kvinder på forskellige steder i Aalborg midtby overfaldet og forsøgt voldtaget tidligt om morgenen eller om aftenen, hvor der var mørkt.

Voldtægtsforsøgene var særdeles grove, da gerningsmanden i nogle tilfælde slog og tog kvælertag på kvinderne. Alle kvinder gjorde modstand, og det lykkedes derfor ikke gerningsmanden at gennemføre voldtægterne.

På retssagens første dag kom det frem, at den 50-årige blev anholdt umiddelbart efter det sidste voldtægtsforsøg 11. februar ved Østre Anlæg.

Her blev gerningsmanden bidt i fingeren af et af ofrene, der anmeldte voldtægtsforsøget til politiet. 25 minutter senere blev den 50-årige anholdt på sin cykel i nærheden af Friis. Han havde en frisk skade på den ene finger.

Den 50-årige blev fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for voldtægtsforsøg. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden.

Tiltale: Krænkede kvinder under massage

Under sin fremlæggelse af sagen i retten, fortalte anklager Susanne Hansen, at den efterfølgende efterforskning førte til, at den 50-årige blev sigtet for de andre voldtægtsforsøg, da der var et sammenfald mellem sagerne.

I forbindelse med, at den 50-årige blev anholdt, blev hans telefon beslaglagt og undersøgt. Og det førte til, at politiet senere også rejste sigtelse for blufærdighedskrænkelserne og de ulovlige fotograferinger.

Telefonen indeholdt blandt andet to videoer af unge piger, der var helt eller delvist nøgen, og som var filmet igennem vinduet ved Aalborghus Kollegium.

Derudover indeholdt telefonen videoer af afklædte massagekunder. Den tiltalte havde været i praktik på tre forskellige massageklinikker i Aalborg, og ifølge anklagemyndighedens opfattelse, har den 50-årige brugt sin stilling som massør til at krænke flere kvinder.

Den 50-årige er tiltalt for i ni tilfælde fordelt på de tre klinikker at have overskredet grænserne for en normal massage og krænket kvindernes blufærdighed.

I et tilfælde er den 50-årige tiltalt for at have misbrugt en af massagekunderne ved andet seksuelt forhold end samleje under en af massagerne.

Nægter alle anklager

Den 50-årige nægter sig skyldig i alle anklager.

I retten afviste den 50-årige, at han havde rørt kvinderne på intime steder. Undtagen i et tilfælde hvor han forklarede, at det var kvinden selv, der bad om seksuel berøring. Den 50-årige forklarede også, at det var kvinderne selv, der tog tøjet af under massagerne, og han var meget uforstående overfor, hvorfor kvinderne har sagt, at han skulle have generet dem.

Ifølge ham var massagekunderne derimod meget tilfredse med behandlingen, og flere af dem kontaktede ham også privat, fordi de kunne lide ham, forklarede den 50-årige.

Anklagemyndigheden vil nedlægge påstand om en straf på mindst fire års fængsel samt udvisning af landet for bestandigt.

Der er afsat syv retsdage til sagen, og der forventes først at falde dom sidst i januar.