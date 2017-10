Mathias reddede sin ven fra døden

AALBORG: 18-årige Mathias Carlsen fra Aalborg blev torsdag hædret af Nordjyllands Politi, fordi han reddede en ung mand fra at begå selvmord.

Den unge mand var Mathias’ bedste ven, som ville springe ud fra Limfjordsbroen.

- Han hoppede op over rækværket og hang i én arm. Jeg tog fat i armen, holdt ham fast og sagde, at han ikke skulle gøre det, fortæller Mathias om den dramatiske eftermiddag på Limfjordsbroen i Aalborg 17. september.

- Han valgte så at kravle op. Vi satte os, og jeg fik prajet en ambulance, der tilfældigt kom forbi. De tog ham med, fortæller Mathias.

Han er stadig ven med kammeraten, som han reddede. Et endnu tættere venskab efter det, der skete på broen.

- Tak for din indsats, Mathias. Du har været med til at redde hans liv, sagde vicepolitiinspektør Niels Kronborg fra Nordjyllands Politi torsdag på politigården.

Her fik Mathias Carlsen en påskønnelse for indsatsen: 1000 kr., en æske chokolade og et takke-brev.

Og anerkendende håndtryk fra politiet.

- Det sker jævnligt, at vi har en situation som den her, hvor folk vil begå selvmord, ikke kun unge mennesker. Det lykkelige her var, at kammeraten blev fundet i tide, og at der blevet taget hånd om ham, siger Niels Kronborg.