Mathilde og Frederik er strandet i Guatemala: - Det er ikke sikkert for os at gå ud

Mathilde Baisgaard Bech fra Gistrup ved Aalborg nåede at have ti dages fantastisk rejse til Mellemamerika, før lykken blev erstattet af panik.

Fredag 13. marts sagde Udenrigsministeren på et pressemøde, at alle danskere skulle rejse hjem til Danmark, fordi de ellers ville risikere at strande på grund af ind- og udrejseforbud i lande verden over forsaget af corona-virus.

På det tidspunkt befandt Mathilde og hendes rejsekammerat Frederik sig et sted i Guatemala, hvor der ikke var nogen internetforbindelse, så det var først dagen efter, at de forsøgte at komme i kontakt med deres rejseselskab.

- Vi forsøgte at ringe til vores rejseselskab, men der var fire timers ventetid og med en minutpris på 18 kroner, var det ikke en mulighed at vente på, så vi sendte dem en mail, siger Mathilde Baisgaard Bech til NORDJYSKE.

Mailen fik de intet svar på, så søndag sendte de en ny, som der heller ikke kom svar på.

Panikken begyndte at brede sig blandt turisterne på det hotel, de boede på, fordi de øvrige rejsende også oplevede, at det var svært at komme ud af landet.

Så Mathilde og Frederik bookede selv flybilletter ud af Guatemala. De bestilte billetter til tirsdag 17. marts, men det skulle vise sig at være alt for sent.

Lukker landet ned

Mandag hører Mathilde fra en pige på det hostel de bor på, at Guatemalas præsident vil lukke for al ind- og udrejse af landet i fjorten dage. Og så blev hende og Frederik for alvor ramt af panik. De forsøger herefter at komme igennem til Udenrigsministeriet. Det samme gør deres forældre hjemme i Danmark.

Det lykkedes for Frederiks mor at komme igennem, og hun får at vide, at Mathilde og Frederik skal forsøge at komme til Mexico, fordi det derfra er muligt at komme til Europa.

Derfor haster Mathilde og Frederik i lufthavnen for at komme med hvilket som helst fly ud af Guatemala.

- Men der var næsten ingen flyafgange, og dem der var tilbage var fuldt booket, fortæller Mathilde Baisgaard Bech.

Derefter forsøgte de, at få en busbillet til Mexico, men det kunne heller ikke lade sig gøre.

Mathilde og Frederik bor på et hotelværelse med fire andre. Privatfoto.

Strandet i Guatemala City

Så nu er Mathilde og Frederik strandet i Guatemala, hvor de lige nu venter på, at der kommer opløftende nyt fra Udenrigsministeriet.

I mellemtiden er det tjekket ind på et hotel sammen med to danskere, som de mødte i lufthavnen.

De er sat i karantæne, men det gør ikke så meget

- Det er fint, for Guatemala City er ikke et sikkert sted at færdes. Og jeg tror, at corona-udbruddet har gjort det endnu værre, siger Mathilde Baisgaard Bech og fortsætter.

- Vi er her kun, fordi Udenrigsministeriet sagde, at vi skulle være tæt på lufthavnen.

Usikker fremtid

Mathilde og Frederik har tilmeldt sig danskerlisten og de afventer nu, at høre mere fra Udenrigsministeriet. Og de begynder at have en smule travlt.

Hotellet, som de bor på, har oplyst dem, at de sandsynligvis lukker den 22. marts. Og så skal de finde et andet sted at være.

- Vi er glade for, at Udenrigsministeriet ved, vi er her. De har hørt os, men vi aner ikke, hvad der kommer til at ske, siger Mathilde.

Den 21-årige aalborgenser er ved godt mod på trods af situationen.

- Vi får morgenmad, frokost og aftensmad på hotellet, og vi kan også være udenfor, så det er egentlig ok. Men vi ved ikke, hvad der kommer til at ske efter 22. marts, siger hun.

NORDJYSKE følger sagen.