Mathis-sagen: Her er landsrettens dom

AALBORG:En stadfæstelse af dommen for grov vold, men samtidig en nedsættelse af straffen fra tre års fængsel, som byretten gav, til to års fængsel.

Samtidig var der blandt de tre juridiske dommere og de tre domsmænd uenighed om, hvorvidt den tiltalte nu 33-årige Jens Kristensen skulle dæmmes for at have hensat Mathis i hjælpeløs tilstand og dermed indirekte have forvoldt dennes død.

Det blev resultatet, da Vestre Landsret ved middagstid afsagde dom i den såkaldte Mathis-sag.

Her stod en 33-årig mand tiltalt for dels grov vold af særlig rå, brutal og farlig karakter samt for at have efterladt den 15-årige Mathis i hjælpeløs tilstand ved af to omgange at have taget det euforiserende stof MDMA med drengen, dyrket sex med dominans med drengen og derefter kørt ham til en parkeringsplads ved boldbanerne i Hørby.

Et ægtepar, der var ude at lufte hund, fandt Mathis liggende død der 28. marts ved godt 08-tiden.

Byretten havde i oktober sidste år idømt den 33-årige Jens Kristensen tre års fængsel for de to forhold og for at have været i besiddelse af godt 64 gram af det euforiserende stof MDMA.

Den dom ankede den 33-årige Jens Kristensen, der tidligere har været kendt for blandt andet at deltage i realityprogrammet Robinsonekspedition, til landsretten.

Forud for dommen er gået to retsdage, hvor senioranklager Emil Stenbygaard har procederet for en skærpelse af straffen med mindst seks måneder og helst 10 måneders ekstra fængsel ovenpå de tre år, mens forsvarer Karina Skou havde plæderet for total frifindelse af sin klient - bortset fra tiltalen om besiddelse af de 64 gram MDMA, et tiltalepunkt, som var erkendt.

