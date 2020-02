Medarbejder død efter ulykke på nordjysk gartneri

SEJLFLOD:En litauisk mand døde af de kvæstelser, han pådrog sig ved en arbejdsulykke på virksomheden Limfjords Danske Rodfrugter på Gadekærsvej ved Sejlflod sydøst for Aalborg.

Det oplyser Fagbladet 3F.

Ulykken skete 15. januar, hvor medarbejderen blev lagt i kunstig koma. En uge senere afgik han ved døden, oplyser Nordjyllands Politi over for fagbladet. De pårørende i Litauen er underrettet.

En rapport fra Arbejdstilsynet har vist, at manden var kravlet op på et produktionsanlæg for at lave rettelser på det, mens det var i gang. Anlægget består af en vogn, der kører på to skinner og fordeler rodfrugter ned i siloer. Manden blev ramt og klemt af vognen, der vejer omkring to ton.