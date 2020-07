Medarbejder på ældrecenter i Aalborg testet positiv for Covid-19

AALBORG:En medarbejder på Sofiegården i Skalborg i Aalborg Kommune er tirsdag testet positiv for COVID-19. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Aalborg Kommune har orienteret beboere og pårørende direkte.

- Vi er i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og følger de udstukne retningslinjer for smitteopsporing, lyder det fra kommunen.

- Det er forventeligt, at vores medarbejdere i takt med genåbning af samfundet bliver udsat for smitte. Det er vores håb, at en effektiv og resolut smitteopsporing stopper og inddæmmer en eventuel smittespredning på plejehjemmet, udtaler direktør Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen i pressemeddelelsen.

Midlertidigt besøgsforbud

Som følge af, at en medarbejder er testet positiv - og ud fra et forsigtighedsprincip - er der indført et midlertidigt og totalt besøgsforbud på Sofiegården.

Alle beboere og medarbejdere med tilknytning til stedet er ved at blive testet og bliver igen testet om syv dage, oplyser Aalborg Kommune i pressemeddelelsen.

Den smittede medarbejder er sendt hjem, og af sikkerhedshensyn har kommunen også valgt at hjemsende yderligere fire medarbejdere, som har arbejdet tæt sammen med den smittede medarbejder.