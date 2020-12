Medarbejdere genoptager arbejdet

AALBORG:Siden onsdag har produktionen stået stille på Fibertex Personal Care i Aalborg. En produktion, som ellers plejer at køre 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Årsagen var, at 91 produktionsmedarbejdere onsdag eftermiddag valgte at nedlægge arbejdet. De var utilfredse og ønskede mere i løn.

Det afviste virksomheden, og det førte til arbejdsnedlæggelsen.

Medarbejderne ønskede i første omgang ikke at genoptage arbejdet før tidligst fredag, hvor de havde planlagt et nyt møde, men torsdag først på eftermiddagen er der imidlertid sket et skred i forhandlingerne.

- 3F'erne er gået på arbejde igen her fra kl. 13 i dag, skriver tillidsmand Uffe Møller Pedersen i en sms til NORDJYSKE.

Han skriver, at der er opnået enighed mellem medarbejderne og ledelsen og det bekræftes af administrerende direktør, Michael Staal Axelsen.

- Vi er enedes om tingene, så de er gået tilbage i arbejde, siger han til NORDJYSKE.

Om det er endt med en lønstigning til medarbejderne, ønsker han ikke at udtale sig om.

Onsdag fortalte han, at arbejdsnedlæggelsen hurtigt kunne blive kritisk og resultere i, at Fibertex Personal Cares kunder ikke kunne få leveret deres ordrer.

Helt så galt gik det dog ikke.

- Men det var tæt på - meget tæt på, siger Michael Staal Axelsen.