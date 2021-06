Medie: Kommission anbefaler at lukke festen i Jomfru Ane Gade

AALBORG:De seneste dage har meldingen fra blandt andet borgmester Thomas Kastrup-Larsen og sundhedsordfører for Konservative, Per Larsen, været klar: Luk Jomfru Ane Gade, så vi slipper for nedlukninger af resten af byen på grund af smittespredning.

Og den opfordring skal nu behandles politisk. Det skriver Politiken, som har fået adgang til en fortrolig indstilling, som Epidemikommissionen har lavet til Folketingets Epidemiudvalg.

Indstillingen, som konkret foreslår at lukke den nordjyske festgade ned i 14 dage, skal udvalget tage stilling til senere onsdag.

I øjeblikket er to sogne i Aalborg, Budolfi og Vor Frelser sogne, lukkede på grund af for høje smittetal. Det betyder, at blandt andet skoler, indendørs kulturaktiviteter og fitnesscentre har måttet lukke - men i Jomfru Ane Gade kan de unge fortsat feste løs.

Det har altså fået byens borgmester op af stolen og forlange, at der nu bliver grebet ind fra højere politisk sted for at få festgaden lukket. Især efter det tirsdag kom frem, at over halvdelen af smittetilfældene kunne spores tilbage til Jomfru Ane Gade.

"Styrelsen for Patientsikkerhed har oplyst, at unge på 16-24 år dominerer smittebilledet og at der i perioden den 15. maj til 22. maj har været 148 smittede i sognene Budolfi, Vor Frelser, Vor Frue og Skt. Markus, som er beliggende centralt i Aalborg. Af de smittede angiver i alt 86 at have været i Jomfru Ane Gade i smitteperioden, at Jomfru Ane Gade er smittekilden, eller at have en bekendtskabskreds som smittekilde, som har været i Jomfru Ane Gade", skriver erhvervsminister Simon Kollerup i et notat om sagen til Epidemiudvalget i Folketinget.

"Der lægges op til, at serveringssteder, der er geografisk beliggende i Jomfru Ane Gade, Jomfru Anes Gård og Ny Mølle Stræde i Aalborg Kommune lukker ned fra torsdag 3. juni 2021 og foreløbigt frem til og med onsdag 16. juni 2021", skriver Simon Kollerup videre i notatet.

Indstillingen fra Epidemikommissionen har ifølge Politikens oplysninger været forelagt to uafhængige eksperter Københavns Universitet, der begge bakker Epidemikommissionen op. De vurderer, at det er afgørende for den smittedæmpende indsats at lukke målrettet ned frem for at lukke institutioner, som ikke har direkte relation til smitteudbruddene.

Hvis Folketingets Epidemiudvalg ender med at godkende indstillingen, vil det være et brud med den hidtidige måde at håndtere coronaepidemien på - her er der tale om en langt mere lokal og målrettet nedlukning.

»Der er således tale om en særlig situation i Aalborg, hvor der dels er en stor koncentration af smitte, der formodes at være relateret til Jomfru Ane Gade, og dels at værtshuse og barer i kommunen ligger tæt og koncentreret netop i denne gade«, skriver Epidemikommissionen i sin indstilling.

Opdateres...