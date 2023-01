Agent bekræfter: Makaric vender hjem til Serbien

AALBORG:Den serbiske angriber Milan Makaric vender hjem til Serbien - ja faktisk hjem til den klub, hvor AaB hentede ham efter sæsonen 2020-2021 var slut - nemlig til klubben Radnik Surdulica, der lige nu ligger lige så skidt som AaB på en sidsteplads i ligaen med bare otte point.

Det har hans agent Bojan Minic bekræftet i et opslag på Instagram.

Den nu 27-årige angriber har aldrig rigtigt fået fodfæste i AaB, hvor han har spillet 41 kampe med 11 mål som resultat.

AaB hentede Milan Makaric i Radnik Surdulica i 2021, hvor han var topscorer med 25 mål i 38 kampe var suveræn topscorer.

I opslaget skriver agenten, at han takker begge de involverede klubber for, at det har kunnet lade sig gøre at lave lejeaftalen.

Ifølge opslaget er der tale om en lejeaftale, der gælder til og med juni 2023.