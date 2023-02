Medie: Krænkelsessag koster skoleleder jobbet

AALBORG:En krænkelsessag på en af Aalborg Kommunes skoler har nu fået konsekvenser for den tidligere leder på skolen. En pædagog blev i den pågældende sag dømt for at krænke 19 børn.

Nu kan TV2 Nord på baggrund af en aktindsigt oplyse, at Børn og Unge-forvaltningen i Aalborg Kommune indgik en fratrædelsesaftale med den tidligere leder 9. februar i år.

- På baggrund af skolelederens manglende efterlevelse af underretningspligten i relation til en konkret episode, manglende ledelsesmæssig handling samt manglende ajourføring af forvaltningsledelsen vedrørende sagen på skolen, hvor en medarbejder er tiltalt for at have krænket flere elever, har forvaltningsledelsen truffet afgørelse om, at skolelederen ikke længere kan være ansat som skoleleder i Aalborg Kommune, står der ifølge TV2 Nord i aktindsigten.

Skolelederen er fritstillet, indtil hans ansættelse udløber i juli 2023.