Meldt ind i alliance: Modstandere af motorvej er ikke glade

AALBORG:Flere af Aalborg Kommunes forsyningsselskaber har nu officielt sagt ja til at blive medlem af den såkaldte Aalborg Alliance, der blandt andet støtter en 3. Limfjordsforbindelse over Egholm, og det falder naturligvis kritikerne af forbindelsen for brystet. For som forbruger kan man jo ikke sige nej til at være med - eller nej til at aftage vand og varme og være tilsluttet kloaksystemet.

- Man kan med andre ord ikke melde sig ud, og det synes jeg er urimeligt - og måske også et misbrug af det byrådsflertal, der sidder i selskabernes bestyrelser, siger gruppeformand for Enhedslisten Per Clausen.

Han er selv med i bestyrelsen for Aalborg Vand og Kloak, hvor et flertal tirsdag besluttede at melde sig ind i Aalborg Alliancen, og onsdag fulgte Aalborg Energi trop med en lignende beslutning.

- Som jeg ser det, tjener det ikke noget formål, for Aalborg Vand og Kloak får ikke noget ud af det. Og derfor er der også mange som ikke kan forstå, hvad meningen er med at spænde vand- og kloakforbrugerne for en sag, de måske selv er modstandere af, pointerer Per Clausen.

Han har også tidligere talt imod alliancen, der forpligter Aalborg Kommune til at hensætte 30 mio. kroner om året til en 3. Limfjordsforbindelse, mens de virksomheder, der melder sig ind, til gengæld skal love at skabe flere lokale job. Og beslutningen er også faldet flere af de grupper - for eksempel ”Bevar Egholm som ø” og ”Egholm-motorvejen nej tak” - for brystet.

- Det er sært, at det idet hele taget er lovligt - og sært også, at andre kommuner ikke opponerer, skriver et medlem af ”Bevar Egholm som ø” for eksempel på gruppens Facebook-side.

Byrådsmedlem Lasse Frimand Jensen (S), som er formand for bestyrelsen i Vand og Kloak, ser dog ikke noget odiøst i beslutningen.

- Vi er jo også medlem af et hav af andre interesseorganisationer - for eksempel Dansk Industri, DanVa, Dansk Fjernvarme og så videre, og det har et flertal jo tilsluttet sig, forklarer han.

Ifølge hans oplysninger har Aalborg Vand og Kloak har modtaget to indsigelser og to begæringer om aktindsigt i forbindelse med forslaget om at melde selskabet ind i Aalborg Alliancen, og derfor kommer det heller ikke bag på bestyrelsen, at der er en vis modstand.

- Men samtidig synes vi altså også, at det er et godt formål - lidt ligesom vi har diskuteret, om det var en god ide, at være med i Invest in Aalborg, der måske kan hjælpe os med at lande nogle flere investeringer i grøn omstilling, fortæller Lasse Frimand Jensen.

- Og Aalborg Alliancen handler jo også om, at vi gerne vil tage et samfundsansvar, fortsætter han.

- Og i den forbindelse har erhvervslivet sagt nogle ting, som vi er enige i - nemlig at der er brug for en bedre infrastruktur, mens de til gengæld vil gøre mere for at skabe flere praktikpladser og job.

At forbrugere, der er modstandere af en Egholm-forbindelse, ikke begejstrede, tager Lasse Frimand Jensen derfor ret roligt.

- Det er jo sådan, demokratiet fungerer. Der vil være nogle beslutninger, man er imod, sådan er det. Men det er selvfølgelig vigtigt, at vi ikke er magtarrogante, og derfor har jeg også selv sagt ja til mange møder med modstanderne, tilføjer han.