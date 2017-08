Melodi Grand Prix tilbage i Aalborg

AALBORG: Nordjyske fans af Dansk Melodi Grand Prix kan godt begynde at glæde sig.

Lørdag 10. februar 2018 er Gigantium i Aalborg igen vært for DR’s store underholdningsshow, der har været afviklet i Aalborg seks gange tidligere, senest i 2015. Og traditionen tro holdes børnenes MGP ugen efter, altså lørdag 17. februar.

På et pressemøde i Aalborg Kongres & Kultur Center onsdag formiddag er det desuden offentliggjort, at værterne fra sidste år har fået genvalg. Det er således tv-værten, journalisten og sangeren Annette Heick samt skuespilleren og sangeren Johannes Nymark, der skal stå for præsentationen af deltagerne.

Sangene, der skal dyste om sejren og deltagelse i det internationale melodigrandprix, er ikke valgt endnu. Fristen for at indsende bidrag til konkurrencen er sat til 15. september, og først herefter går udvælgelsen af de endelige deltagere i gang.

Der er plads til 8500 publikummer i Gigantium. Billetsalget til de to tv-shows starter engang i efteråret.