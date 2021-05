Men in Black indtager Aalborg: Mere politi i gaderne end normalt

AALBORG:Lørdag aften vil aalborgenserne kunne se både sortklædte demonstranter og større politiopbud end normalt i Aalborg. Organisationerne Men in Black og Modstand Nord begynder nemlig en længere demonstration klokken 19 i Kildeparken.

Ifølge gruppernes egne Facebook-sider vil deltagere fra København, Fyn og Aarhus-området blive kørt til Aalborg i busser. 463 personer har angivet, at de deltager i demonstrationen, mens yderligere 1000 er interesserede i begivenheden.

Nordjyllands Politi kender ikke det nærmere deltagerantal, men politiet skriver i en pressemeddelelse, at man har tænkt sig at følge demonstrationen.

”Vores opgave i forbindelse med Men in Blacks demonstration er at sikre tryghed og orden for byens borgere samtidig med, at demonstranterne sikres deres ret til at forsamle og ytre sig, sådan som grundloven foreskriver,” siger vicepolitiinspektør Henrik Skals ifølge pressemeddelelsen.

Og den opgave er Nordjyllands Politi fuldt forberedte på, pointerer vicepolitiinspektøren.

”Vi har en forventning til demonstranterne om, at de selvfølgelig møder op for at ytre sig. Hvis det viser sig, at nogle af de fremmødte hellere vil bruge energi på at skabe uro eller andet, som ikke er foreneligt med en fredelig demonstration, så griber vi ind,” slår Henrik Skals fast.

Tidligere voldsomme demonstrationer

Men in Black har tidligere demonstreret i Aalborg en enkelt gang. Det skete den 9. januar i år og foregik uden større dramatik. Dog blev fem personer anholdt for at overtræde fyrværkeriloven.

Men demonstrationer i andre byer har tidligere ført til både fængslinger og retssager. Blandt andet er en 30-årig kvinde blevet idømt to års fængsel for at opfordre til vold under en demonstration i København i januar i år. Og andre er blevet fængslet for at hænge en dukke, der forestillede statsminister Mette Frederiksen op i en mast med teksten "Hun må og skal aflives".

Om det udvikler sig helt så voldsomt i Aalborg lørdag aften er svært at sige på forhånd.

Nordjyllands Politi oplyser, at demonstrationens optog gennem Aalborg begynder i Kildeparken klokken 19.30. Herfra går turen mod Østre Alle og Karolinelundsvej, videre ad Vesterbrogade mod Strandvejen, inden optoget svinger ned ad Dannebrogsgade og Kong Hans Gade og sluttelig Vesterbrogade og Vesterbro tilbage til Kildeparken.

I Kildeparken vil demonstrationen blive afsluttet med taler og musik.

Umiddelbart forventer politiet ikke at afspærre nogle af gaderne.