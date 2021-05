Mens de unge kan feste videre i Jomfru Ane Gade: Få overblikket over, hvad der skal lukke ned

AALBORG:Med stigende smittetal var det ikke den helt store overraskelse, at endnu et sogn i Aalborg søndag fik besked på, at de må lukke ned, ligesom Vor Frelser Sogn måtte gøre det for syv dage siden.

Budolfi Sogn blev det næste i rækken og fra mandag betyder det, at mange institutioner og kultursteder ikke længere må åbne.

Det skal lukke ned Klostermarksskolen Midtbysjakket på Vesterbro Ungdoms- og voksenuddannelser Aalborg Katedralskole, Sankt Jørgens Gade Lilleskole for Voksne Nordjylland, Bispensgade Kulturinstitutioner 1000 Fryd Aalborg Historiske Museum Gråbrødre Kloster Studenterhuset Huset i Hasserisgade Det Grønlandske Hus Folkekirkens Hus Aalborg Teater Folkeoplysende foreninger Bevaringsforeningen for Sadelmager- og Tapetsererfaget De gamle træ og glasfag Europæisk Ungdom i Aalborg Indre Mission Ungdom, Bethesda KFUM og KFUK i Aalborg Naverne Smedehåndværkets bevarelse Vinterbadeklubben 'Lillebjørn' Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Karate Skole Aalborg Klatreklub Aalborg Volleyball Foreningen Sportshøjskolen Alternativets Unge Aalborg JUST DANCE AALBORG Aftenskoler SIND, daghøjskole §18 foreninger Aalborg Provstiers menighedspleje FrivilligAalborg - En del af DRC Dansk Flygtningehjælp Cafe Parasollen Ventilen Aalborg FriRummet KOL netværksgruppe Dansk Blindesamfund Aalborg Folkekirkens Nødhjælps Genbrugsbutik Headspace Aalborg Kommercielle fitnesscentre Fysio Fitness, Holbergsgade Fitness World, Vestrebro Fitness 1, Bispensgade VIS MERE

Det er kun få dage siden, at en repræsentant fra Jomfru Ane Gade sammen med Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi stod et på pressemøde og opfordrede de unge til at huske at blive testet og holde afstand.

Der var ønske fra restauratørerne om at afspærre Jomfru Ane Gade, så det kun var muligt at gå gennem gaden med gyldigt coronapas, men det afviste politiet efterfølgende, fordi de ikke havde lovhjemmel til det indgreb.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen har efterfølgende undret sig over, at det ikke er muligt at lukke ned for diskoteker og barer i Jomfru Ane Gade, fordi han på baggrund af oplysninger fra Styrelsen for Patientsikkerhed ved, at det er der, at de flere af de unge er smittede.

I stedet er det nu foreninger, skoler og andre institutioner, som måske har smitten under kontrol, som tvinges til at sende deres elever og kursister hjem.

I Jomfru Ane Gade var der i lørdags også problemer med en gruppe festglade mennesker, som så stort på corona-restriktionerne. Det betyder, at en restauratør nu kan se frem til en stor bøde.

Du kan læse mere om, hvad der skete her.