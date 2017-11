Mere PCB end ventet på Løvvangskolen

NØRRESUNDBY: Løvvangskolen, der trods lukningen i sommer stadig bruges som undervisningssted for specialelever, rummer muligvis mere PCB end først antaget. En måling fra maj viser i hvert fald, at der mange steder er langt mere end de 300 nanogram pr. kubikmeter luft, som er Sundhedsstyrelsens grænse.

Koncentrationen af miljøgiften svinger mellem 1000 og 1700 nanogram pr. kubikmeter luft, og det er mere end 25 gange mere, end man fandt ved en tilsvarende måling februar 2014.

- Vi er naturligvis i tæt kontakt med embedslægen i forhold til, hvad det betyder, og hvad vi skal gøre ved det, fortæller skolechef Jakob Ryttersgaard.

Han understreger, at forældre og personale på skolen allerede er orienteret, og man er også i gang med at teste to forskellige metoder til at mindske indholdet af PCB - nemlig en luftrenser samt en ventilation, der benytter sig af overtryk.

- Vi er i gang med at finde ud af, hvilken der virker bedst. Og mens det sker, foretager vi selvfølgelig løbende målinger, ligesom vi også får rådgivning af embedslægen, forklarer Jakob Ryttersgaard.

Holder skarpt øje

Der kan være flere forskellige forklaringer på, at indholdet af PCB er steget. Det kan for eksempel have noget med udendørstemperaturen at gøre, og den var 10 grader højere i maj, end den var ved målingerne i 2014. Så umiddelbart er der formentlig ikke noget at frygte. Ifølge et brev, som alle forældrene har fået, er det i hvert fald noget, der holdes skarpt øje med, indtil testen af den ny ventilation er overstået ved udgangen af december måned.

- Vi kan forsikre jer om, at vi naturligvis vægter elever og ansattes helbred højest, og vi håber på jeres fortsatte forståelse og tålmodighed, mens arbejdet står på, hedder det blandt andet i brevet.

Siden der oprindeligt blev konstateret for meget PCB på Løvvangen, og byrådet efterfølgende besluttede at lukke skolen og rive den ned, er der brugt mange kræfter på at lufte ud og gøre rent. Men det kan man ikke mærke effekten af i den nye undersøgelse - måske fordi målingen i sagens natur skal foregå med lukkede vinduer.