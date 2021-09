Meterhøje flammer fra brand: - Det ser alvorligt ud

HOU:En garage på Åvej i Hou er lige nu i brand. Det fortæller vagtchef Karsten Højrup fra Nordjyllands Politi.

- Det ser alvorligt ud. Jeg tror, det nedbrænder fuldstændig, forklarer han om situationen.

Garagen har stråtækt tag, og ilden har fået så voldsomt fat, at der skulle være flere meter høje flammer.

Det kan indsatsleder Nils Eltzholtz fra Nordjyllands Beredskab bekræfte.

- Brandfolkene fra stationen i Hals har sammen med folkene fra Dronninglund fået styr på branden, men den ene garage brænder ned. Den anden, som stod eller måske endda var sammenbygget med den anden, fik vi reddet, så det kun var lidt af tagkonstruktionen, der tog skade, forklarer indsatslederen.

4 Foto: Jan Pedersen

Anmelderen af branden - ejeren af huset med den garage, der blev reddet - havde brugt tiden, inden beredskabet nåede frem, til at forsøge at sikre sin ejendom.

- Og der er ikke længere fare for, at branden spreder sig til omkringliggende bygninger, forsikrer Nils Eltzholtz.

Fire brandbiler og 12 brandfolk foruden indsatslederen kommer til at bruge en times tid eller to af natten på at få slukket branden helt ned, forventer indsatslederen.

Indtil videre ved politiet ikke, hvordan branden er startet.

Der er ingen hjemme i huset.