Mette blev reddet af sin cykelhjelm og en forbipasserende - nu leder hun efter redningsmanden

AALBORG:På sofabordet ligger en ødelagt cykelhjelm som bevis på, hvordan en skøn onsdag aften fik en ærgerlig afslutning, da Mette Grønning var på vej hjem.

Sammen med sin niece og hendes kæreste havde Mette været til koncert i Aalborg, og efter at have sagt farvel havde hun på sin cykel sat kursen mod hjemmet i Nørresundby.

- Jeg er i rigtig godt humør, men jeg har også fart på, da jeg har ærinder, som jeg skal nå dagen efter, siger Mette Grønning om cykelturen hjem.

Måske var det netop farten, der var årsag til, at Mette Grønning ikke nåede hjem onsdag aften. Men det erindrer hun ikke. Faktisk husker hun ingenting efter at have krydset Limfjordsbroen.

For i svinget efter Limfjordsbroen styrtede hun på cyklen, hvilket efterlod hende med fysiske skrammer og en kraftig hjernerystelse. Slaget mod hovedet var så hårdt, at hun blev slået bevidstløs med den ene halvdel af kroppen på cykelstien og den anden halvdel på vejen.

Cykelhjelmen gik i stykker ved faldet. Det beskyttede dog Mette Grønnings hoved fra at tage endnu mere skade. Foto: Frederik Overgaard

To centimeter flamingo gjorde forskellen

Intetanende sad Mettes forældre, Erik og Lissi, i deres dagligstue, da de pludselig modtog et opkald fra deres datters telefon. Det var dog ikke Mettes stemme, som de kunne høre gennem telefonforbindelsen. Det var derimod stemmen fra en Falckredder.

Ulykken var sket kort fra deres hjem, og derfor var de allerede ved Mettes side tre minutter efter at have modtaget opkaldet. Det husker Mette dog heller ikke noget af, da hun på det tidspunkt fortsat ikke var ved bevidsthed.

- Falck-folkene må have brugt ansigtsgenkendelses-funktionen på min telefon til at låse telefonen op og finde min far under kontakter, siger Mette.

Mettes forældre var i modsætning til deres datter lysvågen. De husker tydeligt, da ambulancefolkene fortalte dem, hvad cykelhjelmen havde haft af betydning for uheldets udfald.

- Ambulancefolkene fortalte os, at hvis ikke det havde været for cykelhjelmen, så ville Mette formentlig have fået et åbent kraniebrud, og så er det ikke til at sige, hvad konsekvenserne havde været, siger Erik Grønning.

- Man negligerer ofte cykelhjelmen og undlader at gøre brug af den. Hvis der skal tages noget positivt med fra denne episode, så er det da, at cykelhjelmen har sin berettigelse.

Uheldet fandt sted i svinget, der er placeret umiddelbart efter Limfjordsbroen mod Nørresundby. Foto: Frederik Overgaard

Et ønske om at sige tak

Nu hvor Mette er udskrevet fra sygehuset, har hun et ønske om at sige tak til den person, der fik kontaktet alarmcentralen.

Hun har selv efterlyst vedkommende på Facebook for et par dage siden, men det har ikke givet hende noget svar.

- Jeg rækker ud, fordi vi har et forfængeligt håb om at få lov til at sige tak til den person, der fik aktiveret alarmcentralen og Falck, siger Mette Grønning.

- Uheldet skete så sent på aftenen, at jeg kunne være kommet til at ligge længe i vejkanten, hvis ikke det var for den person. Og hvem ved så, hvad der ville være sket.

Det næste stykke tid bruger Mette i forældrenes hjem, da hun som en betingelse for at blive udskrevet fra sygehuset skulle overvåges af pårørende. Samtidig holder hun sig væk fra skærme og sørger for, at hun får masser af søvn for at restituere hjernen.

- Det er utroligt, man kan sove så længe, siger Mettes mor med et moderligt grin.

Mettes uheld fandt sted onsdag 27. april omkring klokken 23.