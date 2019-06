Mette F. gjorde sidste stop på hjemmebane

AALBORG: Som et af de allersidste stop i denne folketingsvalgkamp delte Mette Frederiksen (S) onsdag middag roser ud på C. W. Obels Plads i Aalborg.

Ane Halsboe-Jørgensen, som også stiller på som socialdemokratisk folketingskandidat og Mette Frederiksens far var også med til slutspurten midt i Aalborg.

Også Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen var mødt op for at støtte sin partikammerat, der efter besøget i Aalborg så småt satte kursen mod hovedstaden for at følge valgaftenen dér.