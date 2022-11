Mette og Inger i tæt løb om fleste personlige stemmer i Brønderslev

BRØNDERSLEV:Mette Frederiksen og Inger Støjberg er i løbet af valgkampen blevet spillet op mod hinanden, og med de allerede optalte personlige stemmer ligger de to da også på første- og andenpladsen.

I Brønderslev valgkreds ligger de to helt tæt. Her er der rundt regnet 300 stemmer blandt de to markante kvinder.

Mette Frederiksen har fået 7747 personlige stemmer, mens Inger Støjberg har fået 7344.

På tredjepladsen ligger Ane Halsboe-Jørgensen med 2970 stemmer.