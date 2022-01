Mettes store sejr: Ingen kan længere påstå, at hun nyder at holde befolkningen i mundbind og jerngreb

Mette Frederiksen så glad ud allerede, inden hun tog ordet, og det var der mindst to gode grunde til.

De 25 tidligere corona-pressemøder i Statsministeriet har været alvorlige i varierende grad, men onsdag aften var der grund til smil.

Statsministeren kunne komme med det budskab, der har været det mest ønskede siden 11. marts 2020.

- Vi er meget, meget optimistiske. Vi arbejder bestemt ikke med nedlukninger som en del af scenarierne. Vi er klar til at træde ud af coronaens skygge, sagde statsministeren.

Hun fejede alle restriktioner af bordet og gjorde det med ét nærmest umuligt for modstandere at holde liv i påstanden om, at hun skulle være en overforsigtig landsmoder, der nyder at holde befolkningen i mundbind og jerngreb.

Den påstand er død, det kan man med fornuft ikke argumentere for mere. Det ekstreme forsigtighedsprincip er nu noget, de bruger i andre lande.

For mens statsministeren i timerne op til pressemødet gav eksklusive genåbnings-interviews til to københavnske medier samt Jyllands-Posten, debatterede det tyske parlament tvangsvacciner. I Sverige blev restriktionerne forlænget med endnu to uger, og ser man ud over det ganske Europa, er Danmark et særtilfælde.

Hverken WHO eller andre EU-lande ser så optimistisk på situationen.

Fra 1. februar må vi det samme, som vi måtte i februar 2020, og det er et glædens budskab for langt de fleste.

For Mette Frederiksen er det mere end det, for genåbningen endte også med at blive en markant politisk sejr. Endnu engang tog hun hele scenen og lykkedes med at få det hele til at ligne, at det var hende, der genåbnede landet. Det var et elegant sat punktum i historien om to år i sygdommens skygge og understreger én ting: Hvis nogen skulle have glemt det, så er Mette Frederiksen en dygtig politiker.

Hun overhalede simpelthen blå blok indenom. De har længe kæmpet for at få lempet restriktionerne, men da ophævelsen kom, kunne de bare se på fra sidelinjen og ikke gøre meget andet end at erklære sig enige.

Kritik og skepsis kom der kun fra regeringens støttepartier og enkelte eksperter, og der er da også en vis risiko forbundet med beslutningen. Genåbningen kan ramme hårdt på plejehjem og hospitaler, for nok bliver kun få alvorligt syge af omikron-varianten, men mange bliver for syge til at gå på arbejde.

Det kan få konsekvenser for især de ældre, der er afhængige af samfundets hjælpende hånd. Der er også en vis risiko for, at tonen viser sig for optimistisk, thi nye mutationer kan komme og sende os tilbage i skyggen. Det er trods alt ikke mere end et halvt år siden, at vi sidst troede, mundbind var fortid.

Men her og nu er bekymringen ikke videre udbredt, og det er ikke bare på Christiansborg, at flertallet hilser genåbningen velkommen.

Nattelivet kan åbne, hverdagen vende tilbage, og corona er foreløbig fortid.

Det er en politisk gevinst for regeringen, også fordi det bliver - mindst - en udfordring for blå blok.

For corona-politikken er en af få ting, der har været blå enighed om, og den blå politik om færre restriktioner er givet en del af forklaringen på den fremgang i meningsmålingerne, især Konservative og Nye Borgerlige har haft de seneste måneder. Især for sidstnævnte bliver det en udfordring at finde en mærkesag lige så god som modstanden mod restriktionerne.

Omvendt er det længe siden, corona har været et godt kort for regeringen. Det var det i den grad i foråret 2020, hvor Socialdemokratiet toppede meningsmålingerne, og en stor del af nationen var enige med børnehaveklassen fra Stolpedalsskolen i Aalborg.

- Farvel, Mette Frederiksen, Danmarks bedste statsminister, lød det i kor fra 0.C, da de skulle tage afsked med statsministeren, efter at hun havde været på besøg på første skoledag efter første genåbning.

Men alt vendte, og siden mink-pressemødet 4. november 2020 har corona kun været en belastning for regeringen - og især Mette Frederiksen.

Mink-sagen spøger stadigvæk, og det vil den gøre, indtil granskningskommissionen kommer med sin rapport først på sommeren. Om den skal have konsekvenser, vil der være mange meninger om, men i realiteten er det kun de radikales mening, der betyder noget.

Men nærmest alt andet corona-kritik fik Mette Frederiksen effektivt stoppet onsdag aften. For nok kan der med rette stadig stilles kritiske spørgsmål til hele corona-afviklingen, men det vil være om detaljer, og det er ikke helt så sikkert, at de kritiske spørgsmål vil blive belønnet i meningsmålingerne.

For efter to år i skyggen er det ikke mange, der orker mere diskussion om værdien af mundbind og teststrategi. Det kan alligevel ikke gøres om, og derfor kan regeringen til udvalgte lejligheder godt spille corona-kortet igen.

For overordnet set gik det godt.

I hvert fald hvis det er slut nu.