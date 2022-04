Mezzterlige Dizzy

En koncert, der lægger ud med to af de smukkeste og mest farverige sange fra den nyeste cd, "Alter Echo", for halvanden time senere at klinge ud i en ægte skrål-med-sang fra de gamle skuffer at gå hjem på, den kan vel ikke gå helt galt.

Vel?

Og det gør det da heller ikke for Dizzy Mizz Lizzy. Så meget som et øjeblik.

For Tim Christensen & Co. ved lige nøjagtigt, hvad de gør:

De samler en lille, stram inderkreds af bundsolide numre - ganske få og ellers mest kendte, gamle - for at angribe dem fra noget nær alle tænkelige sider og prygle dem godt igennem. Med særdeles tætte byger af massivt trommespil og heftigt fræsende guitar som de mest fremtrædende elementer. I lange stræk, så det lyder som regulære frontalangreb.

Igen bliver man ramt af lige dele forundring og beundring: Hvordan kan så få musikere præstere at frembringe så megen "larm" og samtidig få det hele til at fremstå så melodisk og velafbalanceret?

For inde bag alt det hårdt fræsende og umiddelbart uforsonlige banker et stort hjerte af gode melodier - og noget til tider nærmest meditativt over især Tim Christensens herligt lange, mere end ferme guitarforløb.

Man står bare og falder hen. Og må overgive sig. Også til den åbenlyse, yderst smittende begejstring hos musikerne over at kaste sig over numrene én gang til.

Se billederne fra Dizzy Mizz Lizzys koncert i AKKC lørdag.

Mange af sangene får god plads til at brede sig - til gengæld er Dizzy Mizz Lizzy et band af yderst få ord. Ikke mange forklaringer, højst et enkelt boblende forventningsfuldt udbrud undervejs: - Er vi de eneste heroppe på scenen, der har glædet os til dette her i to et halvt år?!

Koncerten har nemlig været udsat siden 2019, men bandet har bestemt været værd at vente på. De giver den heftigste del af dansk rock et særdeles godt ry. Nærmest en garanti for halvanden time i mere end almindeligt godt selskab.

Af publikum kunne man til gengæld godt ønske sig, at langt flere ville følge med og give sig hen i stedet for at have så travlt med at snakke sammen, hente (endnu) flere fadøl og tage billeder og film med medbragte mobiler. Nogle optog hele numre. Og ingen kommer nogensinde til at gense dem. Ingen! Oplevelsen og intensiteten (og lydstyrken) bliver aldrig den samme.

Musik skal opleves med øjne og ører. Uden digitale filtre.