Mia og Oliver mindes med blomster og lys

AALBORG:"Mia og Oliver - vi tænker på jer".

Står der på et skilt, der er sat op på facaden på Netto-butikken på Vesterbro i Aalborg.

Her er der torsdag lagt blomster og tændt lys for de to unge mennesker, som var meldt savnet efter byture i Aalborg, og som begge er døde, oplyste politiet torsdag.

Tidlig søndag morgen blev 22-årige Mia Skadhauge Stevn samlet op af en bil på Vesterbro, netop foran Netto-butikken.

En stor eftersøgning startede, to 36-årige mænd blev anholdt og sigtet for drab på hende, og torsdag blev den ene varetægtsfængslet, den anden løsladt. Og torsdag aften kom politiet med den tragiske besked, at der i Dronninglund Storskov er fundet ligdele. Politiet mener, at det er Mia.

Torsdag aften kom mange forbi Netto på Vesterbro i Aalborg - på det sted, hvor den forsvundne 22-årige Mia Skadhauge Stevn sidst blev set.

Også 21-årige Oliver Ibæk Lund er død, ifølge politiet. Han forsvandt ved en bytur natten til fredag, og politiet har konstateret på overvågningsvideo, at han faldt vandet. Han er endnu ikke fundet, men politiet er overbevist om, at han druknede.

Sagerne har ikke noget med hinanden at gøre.

De tragiske hændelser har fået mange til at udtrykke medfølelse. Både på Facebook og ved at lægge blomster og tænde lys på Vesterbro i Aalborg. For at mindes Mia og Oliver.