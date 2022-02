Mia-sagen: Her står efterforskningen nu

AALBORG:Politiet mener nu at have et overblik over, hvad der skete med Mia Skadhauge Stevn, da hun forsvandt og blev dræbt efter en bytur i Jomfru Ane Gade.

- Vi er ved at have et ret godt overblik over hændelsesforløbet, fra hun blev samlet op på Vesterbro, til hun blev fundet dræbt i Dronninglund Storskov, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Af hensyn til efterforskningen ønsker Frank Olsen ikke at komme nærmere ind på, hvad politiet mener, der er sket med Mia.

To 36-årige mænd er sigtet for drabet på Mia. Den ene er varetægtsfængslet, mens den anden blev løsladt af retten efter et grundlovsforhør.

Den løsladte er dog fortsat sigtet, men politiet arbejde på hurtigt at kunne afklare, om de fortsat mener, han har en rolle i drabet på Mia.

- Vi håber at kunne klarlægge hans rolle ret hurtigt, for der er en barsk folkedomstol omkring ham, siger Frank Olsen.

1500 henvendelser fra borgere

Selvom politiet altså er ved at have stykket et hændelsesforløb sammen, så er der stadig en lang efterforskning forude, hvor hændelsesforløbet skal kortlægges ned til mindste detalje - blandt andet en helt præcis tidslinje og de mistænkes færden.

Politiet skal blandt andet gennemse en masse videoovervågning og undersøge de mange spor, der er blevet sikret på de to mistænktes bopæle i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold.

Og så har politiet fået omkring 1500 henvendelser fra borgere, som der skal følges op på, fortæller Frank Olsen.

- Vi arbejder med mange af dem, men der er også nogle af henvendelserne som vi har kigget på og vurderet, at de ikke er relevante for efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren.

Han opfordrer dog kraftig til, at man ikke sletter videomateriale, hvis man endnu ikke har hørt fra politiet.

- Der kan godt gå noget tid, før vi kontakter dem. Og vi skal nok melde ud, når det ikke længere er relevant at gemme videoovervågningen, siger Frank Olsen.