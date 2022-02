Mia-sagen: Politi i gang med omfattende undersøgelser på to adresser

ØSTERVRÅ/FLAUENSKJOLD:Politiet har indledt omfattende undersøgelser af to huse i Østervrå og Flauenskjold, hvor to 36-årige mænd er blevet anholdt og sigtet for drab på Mia Skadhauge Stevn.

På Mellergårdsvej i Østervrå er politiets teknikere og hjemmeværn ankommet til den velholdte rødstensvilla med sort glaseret tag og masser af udvendig videoovervågning, fortæller Nordjyskes reporter på stedet, Claus Kræmmergård.

8













Galleri - Tryk og se alle billederne.

Han har talt med personer med relation til beboeren i huset, som politiet nu mistænker for drab. De er chokerede over, at manden er sat i forbindelse med Mia Skadhauge Stevns forsvinden, fortæller Claus Kræmmergaard.

På Ingeborg Skeels Vej i Flauenskjold er politiets teknikere også i gang med undersøgelser.

Her fortæller Nordjyskes reporter på stedet, Susie Skov, at huset derimod er i noget sølle stand.

Hun har også observeret en sort bil, der måske kan være den mørke bil, som samlede Mia Skadhauge Stevn op tidligt søndag morgen på Vesterbro i Aalborg.

De to mænd, der er anholdt og sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, fremstilles torsdag 11.00 i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg.

Det bekræfter anklager Mette Bendix.

- Vi kommer til at bede om dørlukning, derfor kan jeg ikke sige mere på nuværende tidspunkt, siger anklageren.