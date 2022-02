Mia-sagen: To mænd nægter sig skyldige

AALBORG:To 36-årige mænd er sigtet for i forening at have dræbt Mia Skadhauge Stevn på ukendt vis et sted i Nordjylland mellem søndag klokken 06.09 og onsdag klokken 11.20.

Sådan lød den korte sigtelse, som anklager Mette Bendix læste op i Retten i Aalborg, da de to mænd blev fremstillet i grundlovsforhør klokken 11.

De to mænds forsvarer kunne oplyse, at begge mænd nægter sig skyldige.

Mia Skadhauge Stevn er fortsat ikke fundet, og mens de to mænd sidder i grundlovsforhør, arbejder politiet på højtryk flere steder i Nordjylland i forsøget på at finde hende.

Det var to rolige, men noget sammenbidte mænd, der trådte ind i den store nævningesal i retten, der var godt fyldt med presse.

Begge mænd har mørkt, kort hår og var iklædt sorte bukser og sorte sweatshirts.

Nedlagt navneforbud

Mændenes forsvarer begærede begge, at der blev nedlagt navneforbud, og på trods af protester fra pressen, valgte retten at følge den begæring.

Et navneforbud er ikke blot et forbud mod at nævne navnene på de to sigtede - det er et såkaldt identifikationsforbud - og det gælder for alle.

Det vil sige, at når der er nedlagt navneforbud, må hverken presse eller borgere beskrive eller dele detaljer om de sigtede, der kan identificere dem. Det gælder altså både i nyhedsmedier, men også på sociale medier osv.

Efter sigtelsen blev læst op, blev dørene lukkede af hensyn til efterforskningen, og pressen og tilhørere måtte forlade retssalen.

Grundlovsforhøret forventes at vare i flere timer, inden der er en afgørelse.