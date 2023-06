Mias forældre: - Dommen ændrer ikke på, hvad vi har mistet

AALBORG:Mia Skadhauge Stevns forældre har efter dommen over den 38-årige Thomas Thomsen udsendt en udtalelse igennem deres bistandsadvokat Bjarne Dam Johansen.

Vi bringer her udtalelsen i sin helhed:

Ingen straf virker hård nok, når man mister det dyrebareste i sit liv. Dommen ændrer jo ikke på, hvad vi har mistet - en datter, en kæreste, en søster, en vi har elsket. Vores kærlige, betænksomme, livsglade Mia kommer ikke tilbage. Det er meningsløst.

Der er dog kommet et foreløbigt punktum nu, i forhold til retssag, skyld og dom. Vores sorg og savn er der ikke sat punktum ved.

Vi vil gerne udtrykke en stor tak til hele Danmark for al den sympati, hjælp og omsorg, vi har mærket, siden Mias og vores liv forandrede sig søndag den 6. februar 2022.

Vi har behov for at takke alle, som i forbindelse med vores store og meningsløse tab har haft berøring med os.

Vi vil gerne takke politiet for deres hurtige indsats og deres meget grundige arbejde med sagen samt deres behandling af os. Det har betydet meget, og vi har mærket respekt for og til Mia og os.

Tak til personalet i retten, som på empatisk vis har været der for os som familie før, under og efter retsmøderne.

Vi vil også gerne sige tak til presse og medier for at have udvist respekt og hensyn omkring os og respektere vores valg om ikke at udtale os på noget tidspunkt. Også tak for at vurdere, hvad der er nødvendigt at informere om.

Mia havde en glad aften i byen som så mange andre unge mennesker efter en lang periode med corona. Det blev slutningen på det liv, som lige var begyndt.

Vi håber, at børn og unge i Danmark husker på, at Mias død er en gal mands værk og ikke er en generel frygt værdig - og ikke lader sig skræmme fra at leve det fantastiske og frie liv, der er mulighed for i Danmark.

Vores Mia elskede livet, hun satte stor pris på livet og tog ikke noget som en selvfølge. Hun udtrykte taknemmelighed til os og for de muligheder, hun havde. Hun arbejdede målrettet mod sine mål. Mia var fuld af empati og omsorg overfor andre mennesker.

Hun elskede sin familie, kæreste og venner. Hun var alt det, man kunne ønske sig af en datter.

Os, der elsker Mia, kommer til at savne og mangle hende i resten af vores liv. Vi vil huske Mia som det fantastiske menneske, hun var.

Mias mor, far og søster.