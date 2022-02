Mias forsvinden: Flere hundrede henvendelser om mørk bil - politiet har ikke brug for flere

AALBORG:Politiet mangler fortsat det afgørende gennembrud i sagen om 22-årige Mia Skadhauge Stevns forsvinden.

Der er nu gået over tre døgn siden, den 22-årige satte sig ind i en uidentificeret mørk bil på Vesterbro efter en bytur i Jomfru Ane Gade og forsvandt.

Og det er stadig det sidste spor efter Mia. Politiet har efterforsket intenst i tre dage, hvor der er indhentet en masse videoovervågning fra flere steder i byen, afhørt vidner, ligesom politiet har søgt efter den 22-årige.

Men desværre uden held.

- Vi efterforsker videre, lyder det kort fra Frank Olsen onsdag morgen.

En af de ting væsentligste ting i efterforskningen er den bil, som Mia Skadhauge Stevn satte sig ind i søndag morgen klokken 06.09 ved Vesterbro 99 ud for Netto.

På videoovervågning kan politiet se, at hun kort forinden - kl. 06.02 - havde hun forladt Jomfru Ane Gade og derefter gik op til Vesterbro, hvor hun formentlig stod og ventede på bussen, da den mørke bil holdt ind til siden ved busstoppestedet. Efter 10-12 sekunder steg Mia ind i bilen, der kørte fra stedet i sydlig retning.

Det fik politiet til at frygte, at Mia kan have været udsat for en forbrydelse, og mandag aften offentliggjorde politiet billeder af den mørke bil, og bad offentligheden om hjælp med oplysninger.

Overvågningsbillederne af bilen er nemlig ikke tydelige nok til at kunne se, hvilken bilmodel der er tale om, ligesom registreringsnummeret ikke er synligt. Politiet oplyste samtidig, at der kunne være tale om en pirattaxa.

Tak for henvendelser om bil - vi har nok nu

Siden mandag aften har over 500 borgere henvendt sig med oplysninger om bilen, og politiet takker nu for hjælpen og ønsker ikke flere henvendelser om den mørke bil.

- Vi har fået rigtig mange henvendelser, og dem takker vi for. Vi har nu fået nok informationer, som vi arbejder videre med, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Indtil videre har de mange henvendelser dog ikke bragt politiet afgørende nærmere en opklaring af, hvad det er for en bil, fortæller Frank Olsen.

Han understreger samtidig, at politiet stadig er interesserede i at høre fra eventuelle vidner, der har været i byen søndag nat og morgen og som kan have filmet med deres mobiltelefoner. Politiet vil også gerne høre fra folk, der kan ligge inde med videoovervågning fra midtbyen.