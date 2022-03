Mia blev båret ud af sin mor og far

AALBORG:Den første søndag i februar forsvandt 22-årige Mia Skadhauge Stevn. Fire dage efter blev hun fundet død i Dronninglund Storskov.

Nu er det blevet marts. Og denne første fredag i forårets første måned blev der taget afsked med Mia, da hun fra Budolfi Kirke i Aalborg blev sendt afsted på sin sidste færd.

Her blev hun båret ud af blandt andre sine forældre, søster og kæreste, som tæt knuget sagde farvel til deres kæreste eje, mens flere hundrede mennesker i tavshed fulgte med.

Budolfi Kirke var fyldt. Fyldt med familie, venner og unge mennesker. Unge som Mia. Ganske efter ønske fra familien.

For familien ville, at kirkens rum skulle fyldes med det lys og den fremtid, deres datter selv var en del af, da hun blev berøvet livet.

Det fortæller præst Troels Laursen, som forestod bisættelsen af Mia, til Nordjyske.

Flere hundrede mennesker fulgte bisættelsen af Mia. Foto: Kim Dahl Hansen

Mia fik brutalt frataget det liv, hun var givet - mens hun havde det meste foran sig.

Hvordan skal man nogensinde kunne forstå den smerte og det afsavn, en mor og far må føle, når de tvinges til at tage endelig afsked med deres datter? Når en søster skal undvære sit livsvidne?

Hvor må det dog gøre ondt.

Smerten står mejslet. Såret er åbent. Mias mor og far lavede efter hendes død et opslag på Facebook, hvor de skrev:

“At dø i forsøget på at leve, er bedre end ikke at leve af frygt for at dø.”

Beskeden var til alle unge. Til alle dem, som deltog i hendes bisættelse - og alle andre unge: Frygt ikke - husk nu at leve livet.

Hvil i fred, Mia.

Nordjyske talte inden bisættelsen af Mia med præst Troels Laursen. Han oplyste, at familien ønskede plads til familien og unge mennesker. Dette skulle være deres stund. Derfor var Nordjyske efter familiens ønske ikke til stede i Budolfi Kirke under bisættelsen, men fulgte afskeden udefra.