Michael hængt ud på russisk hjemmeside - det har fået store konsekvenser

NORDJYLLAND:For et år siden tog Michael Christensen første gang til Ukraine.

Han havde fulgt Ruslands invasion direkte på sin computer natten til 24. februar, og han følte, han måtte gøre noget. Siden den første tur med nødhjælp har han været afsted fem gange, og det har nu fået alvorlige konsekvenser.

På det sociale medie Telegram har en prorussisk kanal med 24.000 medlemmer udstillet en lang række frivillige, der hjælper Ukraine på den eller anden måde. En af dem er Michael.

Det kunne DR fortælle torsdag.

43-årige Michael Christensen bor syd for Sæby og har indtil for nylig arbejdet som dørmand på Rocken i Jomfru Ane Gade. Men i sin fritid hjælper han i organisationen Slava Ukraini Denmark, og det har nogle mennesker altså opsnappet.

- En af de andre frivillige i organisationen fandt ud af det og sendte et link til mig. Først vidste vi ikke, om vi skulle grine eller græde, fortæller han til Nordjyske.

Farvel til Gaden

I opslaget på Telegram har en bruger offentliggjort Michael og hans forlovedes navn, hvor han bor og skolen, han gik på som barn.

Ikke nok med at hans personlige oplysninger er blevet lagt ud på den prorussiske side, har nogle af de medfølgende kommentarer også været grimme.

- Der er en kugle med hans navn på, og når den rammer ham, bliver jeg glad, skriver en anonym dansker, der kalder sig "Sten".

Michael Christensen viser en af de russiske sider, hvor han er blevet hængt ud med billede og private oplysninger. Foto: Henrik Bo

Halvanden måned senere stod de samme og endnu flere oplysninger på en anden side. Denne gang stod der også, hvor han arbejdede.

Kort efter gik han til sin arbejdsgiver.

- Jeg følte ikke, jeg kunne tillade mig at fortsætte med at tage på arbejde, hvis de oplysninger kom ud til en, der var skør nok. Så jeg har fået lov til at tage en pause, siger han.

Michael har flere gange været udsendt som soldat. I Kosovo, Makedonien og Afghanistan. At modparten går efter ens privatliv digitalt, er noget helt nyt for Michael, men det overrasker ham ikke.

Han er tidligere løbet på de prorussiske danskere i mediernes kommentarspor, hvor han ofte udfordrer dem.

- Vi har danskere, der støtter Rusland med liv og sjæl, så jeg ved, de er der. Men de andre i min gruppe er ikke blevet ramt af det, så de synes da også, det er helt sindssygt, siger han.

Nordjysk tilgang

Michael Christensen føler sig ikke truet, men han er ikke blind for, hvad formålet er med at lægge frivilliges info op i prorussiske grupper.

- Det er for at afskrække os. Det er helt sikkert, siger Michael og fortsætter:

- Der er jo altid den der ene procents chance for, at der er den her skøre mand, der handler på, at der ligger sådan en liste med os frivillige, hvor vi bliver kaldt "nazister og lejesoldater", men jeg har lidt en nordjysk tilgang til det. Jeg tager det rimelig roligt.

Han lovede tidligt sin kæreste, at han ikke ville kæmpe selv, men han får i stedet sin retfærdighedssans stillet ved at indsamle og køre nødhjælp. Da han sagde til sin forlovede, at han ikke kom til at stoppe engagementet i Ukraine, var svaret klart.

- Hun har været med i Ukraine. Hun kunne godt forstå det. Så må jeg finde et andet arbejde, hvor jeg ikke står i en flok, omgivet af mennesker, siger han.

Normalt kører Michael Christensen og de andre frivillige i Slava Ukraini - Denmark nødhjælpen til nogle samarbejdspartneres lager i Ukraine. Herefter bliver det fordelt. Foto: Henrik Bo

Michael fortæller til Nordjyske, at der er mange positive ting ved at hjælpe Ukraine. Men folk bør også kende de negative ting, man kan komme ud for, hvis man er uheldig.

Selvom Michael nu har fået trusler og er blevet udstillet, og det har betydet et midlertidigt stop for jobbet som dørmand, får det ikke betydning for hans engagement i Ukraine.

- Jeg kommer ikke til at trække mig. Det kommer ikke på tale. Jeg fortsætter, som jeg plejer, og faktisk har vi skruet lidt op, fordi vi begynder at lave skyttegravslys til de ukrainske soldater.