Mick skaber tryghed: - Dialog med naboer er vigtig

SVENSTRUP:I sin røde jakke med logoet ”Dialogpatruljen” på ryggen er Mick Nielsen allerede et velkendt syn på stisystemerne omkring forsorgshjemmet Svenstrupgård.

Her er han at finde på forskellige tidspunkter af døgnet i løbet af ugen - både på hverdage, i weekender, dagtimer, aftentimer og nattetimer. Særligt sidst på måneden er Mick ekstra opsøgende på stisystemerne, efter ønske fra naboerne.

- Fra Svenstrupgårds side vil vi gerne have en så god dialog med vores naboer. Det får vi bedst, når vi møder hinanden i hverdagen. Så folk skal bare tage fat i mig, hvis der er noget, der skal drøftes. Så kan vi hurtigt sammen få taget hånd om eventuelle problemer, fortæller Mick Nielsen i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at naboerne også er velkomne til at ringe til ham - ligesom han lægger vægt på at have tæt kontakt til de lokale butikker og erhvervsdrivende.

Dialogpatruljen er navnet på det ny tiltag. Foto: Aalborg Kommune

Den opsøgende gademedarbejder er bare ét af flere initiativer i en handleplan, der skal for at øge trygheden, der er udarbejdet af Aalborg Kommune, politiet, de lokale erhvervsdrivende og naboerne omkring Svenstrupgård. Derudover holdes en række dialogmøder i området. Det næste møde holdes i april på Svenstrupgård.

Mick er uddannet pædagog, og udover at være ude i området har han sin daglige gang på Svenstrupgård og har derfor også et godt kendskab til beboerne på stedet.