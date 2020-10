Midt under pressemøde: Aflyser stort arrangement i Aalborg

AALBORG:Der er sikkert nogen, der følt, at fredagens pressemøde var en skræmmende oplevelse, og det kan så blive den mest skræmmende oplevelse, som aalborggenserne får dette efterår.

Den stort anlagte Horror Night, som bliver arrangeret af Aalborg Karneval, blev nemlig aflyst midt under pressemødet.

- På baggrund af det seneste pressemøde har vi, i samarbejde med Aalborg Kongres & Kultur Center, med øjeblikkelig virkning valgt at aflyse vores Horror Night begivenhed, skriver Aalborg Karneval på Facebook.

Arrangementet skulle være foregået allerede i morgen lørdag.

- Vi er selvfølgelig rigtig ærgerlige over ikke at kunne gennemføre Horror Night, for vi have glædet os til at skræmme livet af alle deltagere på vores Corona-venlige rute, men vil ikke kunne forsvare at gennemføre Horror Night efter statsministerens seneste udmelding, skriver Aalborg Karneval også.

HORROR NIGHT AFLYST På baggrund af det seneste pressemøde har vi, i samarbejde med Aalborg Kongres & Kultur Center, med... Slået op af Aalborg Karneval iFredag den 23. oktober 2020

Mette Frederiksen meddelte fredag, at forsamlingsforbuddet sænkes fra 50 til 10 fra på mandag.