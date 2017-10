Mikkel er Danmarks stærkeste mand

NORDJYLLAND: 10 stærke mænd mødtes i weekenden i Odense for at se, hvem der var stærkest i disciplinerne axle press, dødløft, dækflip, yoke race og atlas stone. Det er noget med at presse vægtstænger over hovedet, løfte vægte fra gulvet, flippe traktordæk, løbe rundt med jernstativ på nakken og smide med betonsten.

FAKTA Danmarks Stærkeste mand Axle press: stor metalstang med så mange kilo som muligt løftes fra gulv op over hovedet.

stor metalstang med så mange kilo som muligt løftes fra gulv op over hovedet. Dødløft: 300 kilo skal løftes så mange gange som muligt.

300 kilo skal løftes så mange gange som muligt. Dækflip: Traktordæk på 400 kilo skal flippes 20 meter på tid.

Traktordæk på 400 kilo skal flippes 20 meter på tid. Yoke race: 400 kilo åg skal på nakken og løbes 20 meter på tid.

400 kilo åg skal på nakken og løbes 20 meter på tid. Atlas stone: cementsten på 80-170 kilo skal løftes op på podier på 120-160 centimeter på tid. Danmarks Stærkeste Mand 2017 fandt sted i Odense, lørdag 28. oktober. Deltagerne dystede i år i disse fem discipliner:

Det er noget, der kræver store overarme, bomstærke rygge og overdimensionerede benmuskler. Mikkel Leicht vandt i overbevisende stil med 46 point. Han stammer fra Mors, men bor nu i København. Det var fjerde gang, at han tog titlen.

Chris Skovbak fra Aalborg, havde på forhånd proklameret, at han gik efter sejren. Han måtte tage til takke med en flot sølvmedalje i stedet:

FAKTA Danmarks Stærkeste Mand 1. Mikkel Leicht - 46 point

2. Chris Skovbak - 36,5 point

3. Brian Møller Larsen - 29,5 point (DSM U105 kg)

4. Thomas Granhof - 29 point

5. Chris Gjerlevsen - 27 point

6. Daniel Brix - 26 point

7. Thomas Thøgersen - 24 point

8. Lars Besand - 20,5 point (DSM Masters)

9. Alexander Jørgensen - 19,5 point

10. Erik Thomsen - 17 point

- Jeg var kommet efter mere, men jeg er meget tilfreds med min placering. Jeg kunne ikke gøre det bedre i dag. Mikkel er en fortjent vinder. Han har meget erfaring, siger Chris Skovbak, der har trænet stærkmands-sporten i tre år. Han har været med i alt tre gange. I 2015 blev han nummer 6 og sidste år var han ude med en skade.

Han vil nu fokusere træningen endnu mere, så han kan vinde DM næste år.