Mikkel fandt blødende mand på fortovet: Ambulanceredder bad ham ringe 112

AALBORG:Blodet løb ned af fortovet. Manden lå livløs på jorden, og 17-årige Mikkel Bøgelund reagerede instinktivt. Han spænede over til en ambulance, som holdt 30 meter fra det sted, hvor manden lå.

- Jeg råbte, at der lå en mand og blødte, og at han skulle komme og hjælpe, men han rullede ikke engang vinduet ned. Han råbte bare tilbage gennem den lukkede dør, at jeg skulle ringe 112, fortæller Mikkel Bøgelund.

Kort forinden havde Mikkel afleveret sin søster på skadestuen på Aalborg Universitetshospital Syd, og det var på vej derfra, at han opdagede den livløse mand liggende på jorden få meter fra indgangen til sygehuset.

At ringe 112 virkede derfor unødigt bureaukratisk, når manden lå så tæt på skadestuen.

Mikkel bad sin 17-årige kæreste om at blive ved manden og ringe 112, mens han løb ind til lægevagten for at få hjælp der.

- Det første, jeg får at vide, er at jeg skal trække et nummer. Men jeg kan jo ikke sidde og vente, mens manden pisbløder ud af hovedet udenfor. Så jeg går op, hvor der sidder tre personer og fortæller dem, at der ligger en mand udenfor og bløder fra hovedet, siger Mikkel Bøgelund.

Ifølge Mikkels forklaring svarede de alle "Åh nej, har du ringet 112?", men foretog sig ellers intet.

Blodsporene efter episoden kan stadig ses på fortorvet uden for hospitalet. Foto: Claus Søndberg

Mikkel løber uden for igen og i mellemtiden har hans kæreste fået fat i alarmcentralen.

- De stiller os en masse spørgsmål om, hvordan det er foregået, men vi kan ikke komme i kontakt med manden, så vi kan ikke svare på, hvem han er, om han har epilepsi eller noget andet, siger Mikkel Bøgelund.

Det lykkedes det unge par at få manden op at sidde. Han bløder stadig kraftigt fra panden, øjenbrynet og næsen.

Minutter efter ankommer hjælpen, og Mikkel og hans kæreste får at vide, at de kan forlade stedet.

De tager hjem, men episoden har ikke sluppet dem.

- Det er en klam følelse, vi sidder tilbage med. Da vi tog derfra, følte vi os helt hjælpeløse. Det kan jo ikke passe, at det er to unge mennesker, der skal hjælpe manden, når der er reddere og læger 30 meter derfra, siger Mikkel Bøgelund.

Han mener, at både ambulanceredderne og personalet på akutmodtagelsen burde have taget ansvar for situationen.

- Jeg ved godt, at der er procedurer, der skal følges, men det er 30 meter, det handler om, siger han.

Mikkel fandt den blødende mand få meter fra hospitalets indgang. Foto: Claus Søndberg

Forløbet forud for, at Mikkel og hans kæreste fandt den blødende mand på fortovet, er dog ikke snorlige. Manden, der blev kørt til akutmodtagelsen af politiet, fordi han blødte kraftigt fra øjenbrynet, var flygtet fra akutmodtagelsen, før hans behandling var fuldendt.

Derfor var en sygeplejerske og en portør allerede ude og lede efter ham, da Mikkel løber ind på hospitalet for at hente hjælp.

- Manden var blevet kørt hertil af politiet med en promille på 3,8, og han forlod akutmodtagelsen, før han var færdigbehandlet. Vi havde allerede sendt en sygeplejerske og en portør ud for at lede efter ham, da vi fik at vide, hvor han var, siger ledende overlæge ved Akut-og Traumecenteret, Jørn Møller, til NORDJYSKE.

Han forstår godt, at situationen kan have virket voldsom på det unge kærestepar, men mener ikke, at hospitalet kunne have handlet meget anderledes.

- Lægevagten har som sådan ikke noget med hospitalet at gøre, selv om de sidder herude, og i det øjeblik vi bliver klar over, at manden befinder sig på hospitalets område, sender vi vores sygeplejerske op for at hente ham, så han kan blive færdigbehandlet, siger Jørn Møller.

Han opfordrer folk til altid at ringe 112, som det allerførste, uanset om de så befinder på hospitalets område eller lige udenfor.

- Hvis man gør det, så kan alarmcentralen altid ringe til de rigtige personer på hospitalet, hvis de vurderer, at det er hurtigere, at vi løber ud og hjælper, end at de sender en ambulance, siger Jørn Møller.

Den tilskadekomne mand blev efter behandlingen kørt til detentionen, hvor han fik lov til at sove rusen ud.

Den Præhospitale Virksomhed i Regionen og Falck Danmark, som håndterer henholdsvis alarmopkald og ambulancer, bekræfter overfor NORDJYSKE, at de har modtaget et alarmopkald klokken 18.10, og at der blev sendt en ambulance til stedet, hvor Mikkel og hans kæreste fandt den blødende mand. Den ankom klokken 18.16. På det tidspunkt var manden dog allerede blevet hjulpet ind på hospitalet igen.

De bekræfter, at der var to ambulancer ved akutmodtagelsen, men skriver i et skriftligt svar til NORDJYSKE, at begge var travlt optaget med at behandle og håndtere indbragte patienter.