Mild vinter har kostet millioner: Flere problemer presser sig på

AALBORG:Selvom vinteren har været mild, så har den været hård ved kommunekassen i Aalborg.

Kombinationen af skiftevis regn og frost har betydet, at saltbilerne har været i aktion mange gange.

- Det har været en dyr en af slagsen, for et er at rydde sne, noget andet er alt det her saltning. De store nedbørsmængder, når det er regn udfordrer, siger by og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V).

By og landskabsrådmand Jan Nymark Thaysen (V) peger på, at kommunens vintertjeneste har været udfordret. Arkivfoto: Lars Pauli

Det er Aalborg Kommune, der har har ansvaret for snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje, cykelstier, stier, fortove, pladser og parkeringspladser. Vintertjenesten salter og snerydder ligeledes ved skoler, ældrecentre, børnehaver og idrætsanlæg. Og indtil videre har kommunen ikke bare skulle grave dybt på saltlageret, men også rent økonomisk.

- Vi har faktisk brugt nogen flere penge i 2022, end vi havde forventet.

Han vurderer, at der er tale om et merforbrug på syv mio. kr.

Ny licitation

- Noget af det er også prisstigninger, og vi har lige været ude at lave en ny licitation på vores kørsel, og der er en prisstigning på nogen og 30 procent og op til 70 procent. Det er voldsomt.

Men pengene er måske det mindste problem, for som nævnt har vintertjenesten været i udbud, og her var man lidt på glatis. Opgaven er landet hos mange forskellige firmaer.

Kommunen har haft svært ved at finde vognmænd til at tage sig af vinteropgaven med cykelstier i oplandet. Arkivfoto: Torben Hansen

- De store veje eller klasse 1 veje, hvor det er med lastbiler, har været ok. Der har vi fået dækket alle ruterne, men det er mindre vognmandsfirmaer, og nogle gange lidt ældre firmaer, mens nogle af de større firmaer takker nej, for med køre-hviletids-bestemmelserne giver det dem simpelthen for mange begrænsninger i forhold til, hvordan de ellers kan udnytte de lastbiler, siger Jan Nymark Thaysen.

Det giver bekymring.

- Vi er bange for, at det kan smutte, når dem vi har til at køre nu, går på pension eller sælger firmaet videre, siger Jan Nymark Thaysen.

Det er dog særligt en type strækninger, der aktuelt volder kommunen udfordringer.

- Et puslespil

- Vi har været udfordret på traktordelen, og de små redskaber til at tage cykelstier rundt omkring i oplandet. Vi har været nødt til selv at gå ind og overtage nogle strækninger og gå ind og stille materiel til rådighed for nogen for at få tingene til at lykkes. Det har været et puslespil.

Vejene er prioriteret, hvor serviceklasse 1 omfatter de store veje, som har afgørende betydning for afvikling af gennemkørende trafik, og her salter man præventivt og snerydder snarest muligt efter snefald.

Derefter kommer henholdsvis fordelingsveje, lokale veje og boligveje. Stierne er ligeledes opdelt i fire serviceklasser, med samme servicemål og metoder som for vejene.

- Dyrt og hårdt ved maskineriet

- Der er ikke nogen, der byder på det. Det er for dyrt at holde det kørende. Det der med at rydde sne og sprede salt, det er generelt hårdt ved maskineriet.

Tidligere bød maskinstationer ind på opgaven for at aktivere deres ansatte i vinterperioden.

- Det har vi ikke set i samme grad længere, så det er problematisk at få det dækket.

Mulighed på skolerne

Erfaringerne betyder, at kommune begynder at se på, hvad der ellers er af muligheder på sigt for at få løst den nødvendige opgave. Rådmanden nævner de tekniske serviceledere ude på skolerne.

- Når de alligevel ude på skolerne har noget grej til at rydde skolegården med, kan de så tage fortovene, og hvis børnehaven ligger i nærheden kan de så også gøre noget der, siger Jan Nymark Thaysen.

Desuden ser rådmanden en mulighed i at indlede et samarbejde med almene boligselskaber.

- De har maskinerne

- Vi skal være lidt kreative. Jeg har før foreslået de almene boligselskaber. Der er mange af dem, der har en masse grej og de små maskiner.

En ting er der dog enighed om, og det er, at man ikke vil skære ned på serviceniveauet.

- Det er ikke noget, som nogen har et ønske om, at vi skal begynde at spare på det område.

Det kan nemlig hurtigt blive dyrt.

- Hvis vi skærer ned på serviceniveauet, og der sker ulykker, så kan sådan en ulykke hurtigt koste samfundet mange millioner, hvis nogen, kommer til skade.