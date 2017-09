Milepæl for byens centrale plads

AALBORG: I begrebet 1. spadestik ligger implicit, at det markerer begyndelsen på noget nyt, men i tilfældet med den fysiske omdannelse af Budolfi Plads, som formeldt blev indledt mandag, gav talerne udtryk for, at det mindst ligeså meget var afslutning på mere krævende og langvarige forberedelser end normalt.

- En milepæl, fastslog Henrik Holm, områdedirektør i NCC, entreprenør på projektet.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) begrundede den viste omhu i planlægningen med stedets betydning.

- Hvis noget har aalborgensernes interesse i forhold til byomdannelse, er det Budolfi Plads, stedet har virkelig været i fokus, sagde han og tilføjede, at man i forløbet har været bevidste om, at man havde med byens centrum at gøre, og at der af den årsag har været en grundig borgerinddragelse.

Slutteligt roste han planen for dét, der afløser det tætte og i dag nedrevne byggeri.

- Vi får en Budolfi Plads, som tilfører byen kvalitet og merværdi, sagde borgmesteren, der specielt anerkendte det over 4000 kvadratmeter store friareal med mulighed for ophold og fælles aktiviteter. Samtidig glædede han sig over, at der med en Rema 1000 igen bliver dagligvarehandel på stedet, en mangelvare i midtbyen ifølge Kastrup-Larsen.

Er omdannelsen af Budolfi Plads noget særligt for byen, er det også en speciel opgave for NCC Danmark.

- Som entreprenør og byggemand er det et fantastisk projekt at være med til. Der er simpelthen så mange udfordringer at tage hånd om, lød det fra Henrik Holm, der som eksempler på udfordringer nævnte de mange interessenter i sagen, en kompliceret undergrund og svagt funderede nabobygninger som eksempler for forhold, der kræver særlig opmærksomhed. Han nævnte de mange med interesse i sagen.

- Vi har tydeligt mærket, at Budolfi Plads betyder rigtig meget for mange mennesker, sagde direktøren, der lød fortrøstningsfuld med hensyn til at skabe et byggeri og et byrum, alle bliver glade for, idet han henviste til, at alle nødvendige kompetencer blev samlet tidligt i forløbet, som derfor har været smidigt hidtil.