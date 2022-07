Miljøskib stødte på grund i Limfjorden

NØRRESUNDBY:Lad det være sagt med det samme: Der skete ikke mandskabet noget, og der skete heller ikke et olieudslip, da det ene af statens miljøskibe onsdag eftermiddag stødte på grund i Limfjorden.

Det havde naturligvis været dybt ironisk, hvis et miljøskib selv skulle forårsage en forurening i vandet. Men det skete altså ikke, forsikrer kontorchef Michael Hastrup fra Miljøstyrelsen, som de to miljøskibe "Sif" og "Frigg" hører under.

Det var "Frigg", som klokken 14.50 stødte på grund lidt øst for Nørresundby. Der var to personer ombord, som altså ikke kom noget til.

- Først fik vi tjekket, om mandskabet var ok, og dernæst fik vi informeret de forskellige myndigheder. Nu har vi et bjærgningsfirma på stedet for at prøve at få hende bragt flot igen. Det er vores fokus nu, fortalte Michael Hastrup ved 17.45-tiden.

Planen var da at få "Frigg" bragt fri og ind til Hals Havn.

- Vi skal have besigtiget bunden og sikre os, at der ikke er sket skader på den eller styredele, sagde Michael Hastrup.

"Frigg" var på en af sine faste opgaver med at tage vandkemiske prøver samt iltsvindsmålinger, da grundstødningen skete.

Frigg stødt på grund