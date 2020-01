Millioner afsat til stor event: Er der en ny musikfestival på vej til Kildeparken?

AALBORG:Koncertgæsterne får til sommer sandsynligvis mulighed for at slå lyttelapperne ud til en helt ny musikfestival i det centrale Aalborg.

Tidligere har politikerne i budgetforliget for 2020 afsat samlet 2,8 mio. kr. over tre år til at skaffe en stor og tilbagevendende event til byen fra 2020. Kommunen har selv tidligere skrevet om investeringen, at ”for at styrke afholdelsen af events med høj standard og ekstra profilering af Aalborg foreslås der i årene 2020, 2021 og 2022 afsat henholdsvis 1,6 mio. kr., 0,6 mio. kr. og 0,6 mio. kr.

Tidligere har borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) holdt kortene ind til kroppen om, hvilket arrangement, der var tale om. Men på det seneste møde i miljø- og energiudvalget blev en del af sløret løftet i forhold til, hvilken type event, der blive tale om.

Her blev politikerne nemlig på den åbne dagsorden orienteret om, at der er en ansøgning om at afholde en musikfestival i Kildeparken over tre dage i perioden 30, juli til 1. august i år. Her kan man også læse, at arrangementet er en del af Eventstrategi Aalborg. Hverken miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) eller sundheds- og kulturrådmand Mads Duedahl (V) ønsker at fortælle NORDJYSKE Medier om, hvilken festival, der er tale om. I stedet henviser de til kommunens eventchef Søren Thorst.

- Det kan jeg ikke sige noget om, der er ikke en endelig afklaring endnu, siger Søren Thorst.

Han kan dog bekræfte, at musikfestivalen kan kobles til de penge, der er afsat til en ny stor event.