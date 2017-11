Millionoverskud efter landsstævnet

AALBORG: DGI og Aalborg Kommune har færdiggjort regnskabet for sommerens landsstævne. Og resultatet er et overskud på 1,1 mio. kr.

- Vi er både glade for og stolte af at stå for et så vellykket arrangement med så stor omsætning, og så samtidig være i stand til at få regnskabet til at balancere og endda give et mindre overskud, siger Søren Brixen, der er adm. direktør i DGI i en pressemeddelelse.

Også Aalborg Kommunes borgmester er meget glad og tilfreds med resultatet:

- Sommerens DGI Landsstævne var en kæmpe oplevelse for os alle - og både deltagerne, gæsterne og vores mange borgere havde nogle skønne dage. Der blev skabt en fest og en stemning, som var helt fantastisk og som står som en dejligt minde for vores by. At vi så oven i købet kommer ud med et overskud på selve arrangementet, det er bare så dejligt - og giver helt sikkert mod på flere lignende arrangementer, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

To millioner kroner til nordjyske foreninger

Landsstævnets regnskab er godkendt af revisionen og blev offentliggjort i forbindelse med DGI’s årsmøde i DGI-byen i København lørdag den 4. november.

Af regnskabet fremgår det, at der er uddelt 2 mio. kr. til de 170 nordjyske foreninger, der stillede med frivillige til landsstævnet.

Regnskabet viser, at landsstævnet havde indtægter på 73,4 mio. kr. Heraf kom 34 millioner fra deltagerbetaling, 12 millioner kom fra sponsorer og fonde, mens 6 millioner var entréindtægter.

Udgifterne til landsstævnet var på 72,3 mio. kr., hvoraf udgifter til bespisning var den største post med 15 mio. kr. Desuden var der udgifter på 10 mio. kr. til forsyning og renovation, 10 mio. kr. til idræt og indkvartering, 3 mio. kr. til arenaen på Slotspladsen og 1 mio. kr. til terrorberedskab.

Overskuddet på 1,1 mio. kr. fordeles med 380.000 kr. til henholdsvis Aalborg Kommune, DGI og DGI’s 14 landsdelsforeninger.

Aalborg er en dejlig by

Til DGI’s årsmøde blev evalueringen blandt landsstævne-deltagerne fremlagt. Den viser bl.a.:

• 76 pct. er helt enige i, at Aalborg var en god værtsby under landsstævnet

• 71 pct. vil gerne besøge Aalborg igen

• 82 pct. var meget tilfredse eller tilfredse med idrætsoplevelsen

• 12 pct. er blevet inspireret til at dyrke nye idrætter

Samtidig er der ros fra deltagerne til landsstævnets 5000 frivillige, som først og fremmest kom fra nordjyske foreninger. Og to tredjedele af landsstævnedeltagerne siger, at ja, de skal med, når der i 2021 er DGI Landsstævne i Svendborg.