Millionregn til tysker - trøstepræmie til nordjyde

NØRRESUNDBY:Hvis du var en af dem, som i weekenden krydsede fingre for at hive en svimlende gevinst på 570 millioner kroner hjem i Eurojackpot, kan vi med det samme afsløre, at alle pengene blev vundet af en heldig spiller i Tyskland. Med en sidegevinst på godt syv millioner kroner, som gik til en dansk spiller fra Esbjerg.

Lørdag var der fokus på den hjemlige trækning i Lotto, og her ramte ingen de syv rigtige tal, der skal til. Til gengæld løb en heldig spiller fra Nordjylland med millionærgarantien på én million kroner. Vedkommende har købt vinderkuponen hos Kvickly Nørresundby, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Den anden million i puljen blev vundet af en person, som har købt sin heldige kupon i Søborg.

Tillykke til de heldige.