Millionregning venter hvis asbestforurening ved fjorden skal fjernes - svær afvejning, mener rådmand

RÆRUP:Der venter en større oprydning efter asbestforurening, hvis et kommunalt projekt om udviklingen af et rekreativt område ud til Limfjorden skal realiseres.

Asbestmateriale indtil videre bremset udviklingen det rekreative område ved Rærup Strand. Foto: Torben Hansen

En vurdering af forureningen, der består af asbestholdigt eternit i skråninger og i vandkanten ved Rærup Strand, viser at det bliver væsentligt dyrere at gennemføre projektet, hvor byrådet i budgetforliget i 2018 afsatte en mio. kr. ”til at udvikle de rekreative arealer ved bådelauget i Rærup”. Men det var før asbestforureningen blev konstateret langs projektarealet der har en bredde på ca. 70 meter og derudover i en udstrækning til ca. 250 meter vest for projektarealet.

- Nu har vi fået et overslag på det, og der er afsat en mio. kr. på budgettet, og det overslag, som vi har fået er to mio. kr., og det gør, at det er noget, som vi skal præsentere i budgetforligskredsen. Jeg kan jo ikke bare igangsætte noget, der bliver en million dyrere, siger by- og landskabsrådmand Hans Henrik Henriksen (S).

Overslagspris

Ifølge forvaltningen har kommunen ”indhentet overslagspris fra ekstern konsulent, hvor de med konsulentbidrag og pris på arbejdet kommer op omkring 1.75 mio. kr. Og derudover er der det egentlige anlæg derfor ca. 2 mio. kr.”. Det er ikke muligt at indkapsle forureningen langs stranden, da der løbende vil ske erosion fra bølger og strøm i fjorden, hvilket betyder, at vil kunne blive skyllet eternit frem af fjordbunden og strømmen vil også kunne tilføre eternit fra det tilstødende areal.

I forhold til om der nu skal ryddes på arealet, siger rådmanden.

Svær afvejning

- Vi skal lave noget, som vi kan stå på mål for i Aalborg Kommune, og jeg har ikke sonderet det politiske terræn for om der er et flertal for det her.

Han fortsætter.

- Det er et udmærket projekt, men det er mange penge at ofre på det for at få noget tilgængelighed ned til fjorden, vil jeg sige, og hvad er gevinsten. Jeg ved godt, at den er svær den afvejning, for der er ingen tvivl om, at det bliver brugt, men så skal det også være forsvarligt at bruge det.

Ole Risager (DF), der tidligere har rejst sagen i udvalget og i byrådet, vil have, at der ryddes op. Tidligere har DF i byrådet forsøgt at pålægge by- og landskabsforvaltningen pålægges at udføre budgetbeslutningen ved at anvende de afsatte midler til at rydde op i asbesten på pladsen.

Ole Risager undrer sig også over, at man har betalt Cowi for at lave en undersøgelse. Afregningen af ingeniørfirmaet er en del af de to mio. kr.

Skammeligt

- Det var så skammeligt, som noget kunne være, siger Ole Risager.

Han mener, at man kunne vælge en billigere løsning.

- Hvis man bare satte den lokale vognmand til at sætte et sorteringsanlæg op derude, der sorterer det fra hinanen og måske et knusningsanlæg til at knuse betonen, så kunne man gøre det her til en langt billigere penge.

Med hensyn til om man ikke skal kende omfanget af forureningen, før man rydder op, siger han.

- Jo, men hvad så hvis det aldrig kommer i gang, så overlader vi den forurening til næste generation og generationen derefter.

En kvart mio. kr. tilbage

Ole Risager undrer sig også over, at der efter oprydningen af forureningen, som først blev kendt efterfølgende, nu kun er 250.000 kr. tilbage til den egentlige udvikling af det rekreative område, som der ellers blev afsat en mio. kr. til.

Stadsgartner Kirsten Lund Andersen peger på, at beslutningen i budgetforliget om at udvikle de rekreative arealer i Rærup ”ikke har været kvalificeret i forvaltningen.”.

Et politisk ønske

- Det var et politisk ønske om, at der skulle ske noget, og så afsatte man en mio. kr. da vi ser projektet kan vi konstatere, at vi sådan set ikke ejer jorden, så vi går i gang med at lave en berigtigelse af skellet deroppe, for at vi kan få lov til at arbejde på jorden deroppe, siger Kirsten Lund Andersen.

Der har altså ikke været en forundersøgelse forud for budgetvedtagelsen.

- Forundersøgelserne har altså ikke ligget hos os, for det var et politisk ønske, at de penge blev afsat, og at man omsatte de penge. Og den vej kan det nemt gå.

Kirsten Lund peger på, at der også er taget forbehold i konsulentrapporten, der gør, at oprydningen kan blive dyrere, men det kan også blive billigere