Millionvilla truet: Ukrudtsbrænder satte ild til hæk

AALBORG:En husejer på Edgar Funchs Vej i Aalborg-bydelen Hasseris Enge fik sig lørdag over middag en slem forskrækkelse, da han arbejdede med en ukrudtsbrænder omkring sin millionvilla.

I forsøget på at slippe af med ukrudtet fik han antændt hækken, og en kort overgang frygtede han, at ilden derfra ville sprede sig til huset.

Mens tililende naboer kom ham til undsætning, blev der slået alarm på 112 til Nordjyllands Beredskab. Og naboernes hjælp betød, at husejeren slap med skrækken, for da brandfolkene nåede frem, var der kontrol over ilden.

- Men det er altså endnu en borger, der åbenbart ikke læser nyheder og går ud og bruger sin ukrudtsbrænder på uforsvarlig vis, skumler indsatsleder Bent Tindahl Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

- Alene i denne uge har jeg erindring om to huse, der er brændt ned, hvor al indbo er ødelagt efter brug af ukrudtsbrænder. Det er altså ikke kun naboen, det sker for, understreger Bent Tindahl Pedersen.

Hvert år er ukrudtsbrændere skyld i en lang række store og små brande herhjemme, og risikoen er stor, fastslår indsatslederen.

Af samme grund bruger han ikke selv en hjemme hos sig selv.

- Jeg er da også fristet. Men jeg er også fagskadet, så jeg bruger simpelthen ikke ukrudtsbrænder selv, fortæller Bent Tindahl Pedersen.

Trods talrige skriverier i medierne om brande, der skyldes ukrudtsbrændere, så er det urealistisk, at folk holder op med at bruge dem. Det ved indsatslederen godt.

Til gengæld har han et godt råd, hvis man er i tvivl om, hvor og hvornår man skal bruge den.

- Hvis det ukrudt, man gerne vil have væk, det er op ad anden vegetation eller bygningsfacader, så skal man have far i skuffejernet. Risikoen ved at bruge en ukrudtsbrænder er simpelthen for stor, siger Bent Tindahl Pedersen.

Hvert år rykker danske brandfolk ud til små 400 brande, der skyldes arbejde med ukrudtsbrændere.

Husejeren i Hasseris kan nu se frem til at modtage en bøde for overtrædelse af beredskabsloven.