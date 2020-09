Mindeæske fra minister til millionbyggeri

AALBORG:Mange af denne verdens rigeste og mest opfindsomme mennesker startede deres virksomheder helt i det små hjemme i en garage. Det gælder f.eks. den nu afdøde skaber af Apple, Steve Jobs, og verdens p.t. rigeste mand, Jeff Bezoz, der er manden bag onlineimperiet Amazon.

Deres spæde start har inspireret det københavnske arkitektbureau Cobe, der har lavet tegningerne til Aalborg Universitets næste knudepunkt, det såkaldte AAU Science & Innovation Hub.

Mandag bød AAU velkommen til nedlæggelse af grundsten på det nye byggeri til 200 mio. kr. Foto: Martin Damgård

Det 200 mio. kr. dyre byggeri er så småt gået i gang og ventes at stå helt klar til årsskiftet 2022-2023. Mandag blev det markeret med et besøg af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S). Hun var med til at fylde en mindeæske med beskrivelser af bygningen og tiden omkring projekteringen, som nu blive indstøbt i bygningen, der bliver på 8500 kvadratmeter.

Ingen fest under håndsprit anno 2020. Foto: Martin Damgård

I bygningen bliver der med Cobe-arkitekternes vision indrettet en række garager, hvor universitetets inkubatormiljøer for studerende og entreprenante forskere kan samles i et fælles miljø og inspirere til samarbejde og nytænkning, og hvor "forskere kan samarbejde på tværs af fagområder og bidrage med nye løsninger på globale problemstillinger", som det hedder.

Foto: Martin Damgård

- Byggeriet cementerer det, vi som universitet har været så kendt for siden 1974 - nemlig evnen til at samarbejde med det omkringliggende samfund som en del af huset - og understøtte de mange studerende, vi har med kreative ideer, som måske kan blive til nye virksomheder og forretninger. Det får de mulighed for i den bygning, der skal stå åben 24/7, siger AAU-rektor Per Michael Johansen til NORDJYSKE.

Også A.P. Møller Fonden, der har bidraget med 100 mio. kr. til byggeriet, var repræsenteret, da grundstenen skulle lægges. Foto: Martin Damgård

Bygningen er blevet mulig at opføre i kraft af en stor donation fra A.P. Møller og Hustru Chastines Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden), som har bidraget med 100 mio. kr.

- Resten kommer fra universitets egne midler, fortæller Per Michael Johansen.